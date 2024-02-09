Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri ele alındı

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alındı ve uygulanabilecek tedbirler tartışıldı.

Toplantıya ilişkin açıklamada, "Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.