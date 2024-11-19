'Fındıkta tüm paydaşlar ortak hareket etmeli, desteklenmeli'

Fındıkta üreticinin yanı sıra tüm paydaşlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Şenocak, başta üretici temsilcisi bölge ziraat odaları, ticaret odaları ile borsaları, tüccar, sanayici ihracatçı birlikleri temsilcileri, üniversite STK temsilcileri birlikte hareket edersek sektörün sorunlarına daha kısa zamanda çözüm bulabiliriz. Sektörde üreticiden tüccara, sanayicisinden ihracatçısına tüm paydaşların sorunları olduğunun altını çizen Şenoçak, “UFK oluşumunda üretici ve üretici temsilcisi ziraat odaları, üretim bölgelerinin ticaret odaları ve borsaları, tüccar, imalatçı, sanayici ve ihracatçı birlikleri, sendikalar, üniversiteler, KOSGEB, TÜİK, TSE, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri yer almakta. Konseye üye tüm grup temsilcileri ortak ve doğru kararlar alıp birlikte hareket ederse bölge istihdamına ve ihracatına büyük katkılar sağlayabiliriz” dedi.

"Tüm paydaşlar birlikte hareket etmeli"

Son on yılda hiçbir ithal girdi maliyeti olmadan 20 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten, Şenocak, “Dünya pazarında halen %70’e yakın payı olan fındık ürünümüzün daha çok gelir getirecek hale getirilmesi ve dünya pazarında geçmişte olduğu gibi pazar payımızı %75-80’lere çıkartmamız doğru yönetilirse mümkündür. Bunun için UFK’nın bu çok katılımlı güçlü yapısı ile devlet işbirliği gerekmekte. Devletin önüne kısa orta ve uzun vadeli planlarımızı sunarak ve onaylarını desteklerini alarak gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Öncelikli olarak çiftçinin iyi tarım uygulamaları ve destekleme modellerinin tekniğini geliştirip revize edilerek üreticinin bahçesine dönüşünü sağlayıp gelirini artırmak çok önemli olduğunun altını çizen Şenocak şöyle devam etti; “ Özellikle fındıktan başka alternatifi olmayan sarp ve eğilimli arazilerde, miras yoluyla küçülmüş bahçelerdeki küskün maliyetini karşılamakta zorlanan üretici yapısının tekrar kazanılması için destekleme modelleri ve miktarları büyük önem arz eder. Düz ovalarda birçok alternatif üretim yapabilen geniş arazilerde fındık dikimi olan miras bölünmeleri henüz çok artmamış bölgelere olan destekle; sarp meyilli alternatifi olmayan ancak çok büyük bir alana yayılmış bölünmüş, küçük bahçeler haline gelmiş üretici yapısı aynı modelle desteklenmemelidir. Bu iki üretici yapısı muhakkak ayrı şekillerde desteklenmelidir.”

"Göçü önlemeliyiz"

Ayrıca bölge üreticisi bu şartlarda geçinmekte zorlandığı için büyük şehirlere aşırı göç vermiştir. Vermeye devam etmektedir. Buda büyük şehirlerin yükünü artırmakta sıkıntılarını büyütmektedir. Bundan dolayı doğru destekleme modeli revizelerle acilen yapılandırılmalıdır. Göç önlenmeli üretici bahçesine tekrar dön derilmelidir. Bu çalışma büyükşehirlerinde yükünü azaltacaktır.