Papel Fest, 18 Aralık’ta Murat Boz ve Ozan Doğulu ile Volkswagen Arena'da gerçekleşecek

Papel, 18 Aralık’ta şenlik havasında bir etkinlikle finans ve eğlenceyi bir araya getirecek. Papel Fest’te Murat Boz ve Ozan Doğulu konserleri ile eğlence zirve yapacak. Volkswagen Arena'da düzenlenecek etkinliğe finans, medya ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katılacak.

Volkswagen Arena'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte Papel ilk kez kullanıcıları ile buluşacak. Kurulacak özel sahne ve standlar ile Papel'in hayatı kolaylaştıran ürünleri tanıtılacak. Finans ve sanat dünyasından birçok davetlinin de katılacağı Papel Fest, fintek ekosistemine yepyeni bir soluk getirecek.

Papel’den 2 bin kişiye konser bileti

Papel’in iOS veya Android uygulamasındaki adımları takip ederek kimlik doğrulamasını tamamlayan ve 250 TL’lik işlem yapan eski veya yeni kullanıcılar, ücretsiz bilet için çekilişe hak kazanacak. Ardından yapılacak çekilişle 2 bin ücretsiz bilet kazanan kullanıcılar belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 2022 yılında faaliyet izni alan Papel, elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu olarak yepyeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Cashback fırsatları, uluslararası para transferleri, fiziksel ve sanal ön ödemeli kartlar, harcama bölüştürme ve daha birçok özellikle kullanıcılarına avantajlarla dolu bir dünya sunan Papel, ‘'Herkes İçin Papel’' mottosuyla yepyeni bir deneyime davet ediyor.