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Trendyol, kış ve kış sporları için özel seçeneklerini sundu

Havaların soğumasıyla birlikte kış sporları tutkunları için de hummalı bir hazırlık vakti başladı. Trendyol, kışa ve kış sporlarına hazırlık yapanlara özel seçeneklerini sundu.

Haber Merkezi
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Trendyol, kış ve kış sporları için özel seçeneklerini sundu
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Senenin ilk karı, Türkiye’de özellikle yüksek kesimlere düşmüş durumda ve uzmanlar bu kışın sert geçebileceğini belirtiyor. Kış sporları kar yağışına ve kalitesine bağlı olurken, kış sporları yapanların da mutlaka doğru ekipmanları kullanmaları gerekiyor. 

Mevsiminin gelmesiyle birlikte, kış sporu tutkunları için de doğal olarak ayrı bir hazırlık telaşı başlıyor ve Trendyol kış sporları için tüm ihtiyaçların pratik bir şekilde ve en uygun fiyatlarla karşılanması için alternatifler sunuyor. Kayak takımlarından snowboard’lara, kayak gözlüklerinden eldivenlere tüm ihtiyaçları tek noktadan ve hızlı biçimde karşılamak mümkün. Ana ihtiyaçların yanı sıra şarjlı termal ısıtıcı pedler, içlikler, yün çoraplar, sırt çantaları, mataralar, kar yanığına karşı güneş kremleri ve aklınıza gelebilecek tüm ürünler Trendyol’da. 

Kızaklarda modernden klasiğe her tür tasarım var

Çocuklar her ne kadar kayak ya da snowboard yapabilse de onlar için kızakla kaymanın keyfini hiçbir şey tutmuyor. Trendyol’da nostaljik ve geleneksel ahşap kızaklardan farklı malzemelerle ve tasarımlarla üretilmiş modern kızaklara yüzün üzerinde alternatif bulunuyor.

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