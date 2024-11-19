11. Eker I Run’ın Yardımseverlik Koşuları kampanyalarında rekor bağış toplandı

11. Eker I Run, "Yola Çık!" mottosuyla 6 Ekim 2024’te Bursa Eker Meydan’da düzenlendi. 13 farklı ülkeden ve 38 farklı şehirden 5 bin kişinin katıldığı 11. Eker I Run'da; Uludağ’ın zirvesinden Bursa Eker Meydan’a doğru koşulan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı'nın yanı sıra 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, 5K, 15K Koşuları ve Paten Yarışı yapıldı.

Bursalı sporseverlerin yanı sıra otuzdan fazla şehirden katılımcının bir araya gelerek unutulmaz deneyimler yaşadığı etkinlikte, adımlar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yardımseverlik için de atıldı. STK'ları desteklemek için yapılan Yardımseverlik Koşuları, 11. Eker I Run'ı aynı zamanda büyük bir iyilik organizasyonu haline getirdi. Yardımseverlik Koşuları’na katılan koşucuların ve bağışçıların desteği ile birlikte Adım Adım çatısı altındaki STK'ların toplumsal değer yaratan projeleri için kaynak yaratıldı. 11. Eker I Run sırasında başlayan yardımseverlik kampanyaları, etkinliğin ardından da yapılan bağışlarla sona erdi.

Toplam kaynak 8 milyon 300 bin TL’ye ulaştı

2023 yılında yapılan 10. Eker I Run'da STK'ların projeleri için 2 milyon 700 bin TL’nin üzerinde bağış toplanmıştı. 11. Eker I Run'da ise 5 binden fazla bağışçı, 660 gönüllü sporcunun katkısıyla 18 STK için 3.4 milyon TL bağış tutarına erişildi. Çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara kadar destek bekleyen 1.200’e yakın faydalanıcıya katkı sağlandı. Eker I Run Koşuları'nda 2018'den 2024 yılına kadar STK'ların projeleri için toplam 8.3 milyon TL kaynak yaratıldı.

11. Eker I Run'da iyilik peşinde koşan STK'lar:

11. Eker I Run'da iyilik peşinde koşan 18 STK’nın listesi şöyle: Açık Alan Derneği, AKUT, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Nesin Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Parıltı Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), UNICEF.

Yardımseverlik Koşuları kampanyalarında sıralamalar

En fazla bağış toplayan 5 STK; Bursa LÖDER, Türk Eğitim Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, UNİCEF ve Nesin Vakfı olarak sıralandı.

En fazla bağış sayısına ulaşan ilk 3 gönüllü sporcu; Serpil Soykan (Türk Eğitim Vakfı), Yıldız Yurttaş (Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği) ve Didem Önal (Türk Eğitim Vakfı) oldu. Serpil Soykan (Türk Eğitim Vakfı), en fazla bağışa ulaşanlar listesinin de ilk sırasında yer alırken, ikinci sırada Itır Erhart (Nesin Vakfı), üçüncü sırada ise Zeliha Nurdan Dağlıoğlu (Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği) yer aldı.

Eker I Run'da Kurumsal Takımlar arasında da rekabet yaşandı. Kurumların ve saygın markaların koşu takımları Eker I Run’da ekip ruhunu pekiştiren bir mücadele ortaya koydu. Kurumsal Takımlarda en fazla bağış sayısına ulaşan ekipler Yeşim, Oyak Renault Koşuyor, MFI Running Club olurken; en fazla bağışa Yeşim, Evolog Turtles ve Oyak Renault Koşuyor takımları ulaştı.

Koşu grupları arasında ise Adım Adım Bursa, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Koşucuları ve Adım Adım Ankara hem en fazla bağış sayısına hem de en fazla bağışa ulaşan ilk üç ekip oldu.

2014 yılından bu yana düzenlenen ve istikrarlı bir şekilde büyüyen Eker I Run, ilk kez yarışan amatör sporculardan profesyonel koşuculara kadar farklı özelliklere sahip katılımcıları buluşturuyor.

Uludağ’dan şehre uzanan ve doğayla iç içe koşma fırsatı veren muhteşem maraton parkurunun yanı sıra Eker Meydan’daki diğer parkur kategorileri ile ilgi çeken Eker I Run’ın, gelecek yıl yeni rekorlarla yapılması bekleniyor. 12. Eker I Run, 5 Ekim 2025 tarihinde sporseverlerle buluşacak.