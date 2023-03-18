Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmedi. Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notu "B", görünümü ise "negatif" olarak teyit edildi.

Fitch'in yaptığı değerlendirmeye göre; Türkiye'nin "B" notu, zayıf dış finansmanı, giderek artan müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaları, siyasi ve jeopolitik riskleri yansıtıyor.



Fitch, depremlerinin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin Mayıs seçimleri öncesinde mali ve kredi teşvikiyle kısmen dengelenmesiyle birlikte, GSYH büyümesinin 2022'deki yüzde 5,6'dan 2023'te yüzde 2,5'e yavaşlayacağını tahmin ediyor.

Fitch, iyileşen dış talep ve yeniden yapılanma süreciyle birlikte Türkiye'de GSYH'nin 2024'te yüzde 3 olarak gerçekleşmesini bekliyor.