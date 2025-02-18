Fitch'ten Türk bankaları için kritik değerlendirme

Fitch Ratings, Eylül 2024’te ‘B+’/pozitif olarak revize ettiği Türk bankalarına yönelik faaliyet ortamı skoru (OE), Türkiye’nin makroekonomik ve finansal istikrarındaki gelişmeleri yansıtıyor. Manşet enflasyonun daha da gerilemesi ve dış kırılganlıkların azalması, bu not üzerindeki yukarı yönlü beklentiyi destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, Türk bankalarının faaliyet kabiliyetlerini sınırlandıran yüksek enflasyon ve sektörün dolarizasyon oranı, halen mevcut riskler arasında gösteriliyor. Ayrıca, kredi büyüme limitleri, yüksek zorunlu karşılıklar gibi düzenleyici önlemler de bankalar için baskı unsuru olmaya devam ediyor. Ancak, bu baskıların hafiflemesi ve ekonomi politikalarında normalleşmenin sürmesi durumunda, Fitch’in banka faaliyet ortamı skorunu Türkiye’nin ülke notu (BB-/Durağan) ile uyumlu hale getirebileceği ifade edildi.

Ekonomik değişkenlikler risk oluşturmaya devam ediyor

Fitch, Türkiye’deki faiz oranlarının düşmesiyle birlikte banka kârlılıklarının iyileşebileceğini öngörüyor. Mevcut durumda, bankaların yüksek zorunlu karşılık oranları ve kredi büyüme sınırları nedeniyle marj baskısı altında olduğu belirtilirken, faizlerdeki gevşeme marjların genişlemesini sağlayarak bu baskıyı hafifletebilir. Öte yandan, işletme giderleri üzerindeki enflasyonist baskı, karlılık üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Aktif kalitesi açısından ise yavaşlayan ekonomik büyüme ve kredi vade sürelerinin uzunluğu, takipteki kredi girişlerinin kademeli olarak artmasına neden olabilir. Ancak, Türk bankalarının sağlam karşılıkları, karlılık oranları ve bazı bankaların serbest karşılıkları sayesinde bu durumu absorbe edebileceği ifade ediliyor. Fitch’in değerlendirmesine göre, bankaların sermaye tamponları yeterli seviyede olsa da, politika belirsizlikleri ve ekonomik değişkenliklerin risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.