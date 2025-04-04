Fiyat gelişmeleri raporu yayımladı: Martta enflasyonun ana eğilimi yavaşladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Metinde, "Tüm göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, mart ayında enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı gözlenmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

TCMB Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda şöyle denildi:

"Tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2,46 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,95 puan düşüşle yüzde 38,10 olmuştur. Yıllık enflasyon, gıda ve alkol-tütün gruplarında yükselirken diğer ana gruplarda gerileme kaydetmiştir. Mart ayında gıda grubu öne çıkmış, bu grupta aylık fiyat artışı işlenmemiş gıda alt grubu kaynaklı olarak güçlenmiştir. Bu gelişmede, taze meyve ve sebze belirleyici olurken, ramazan ayının da etkisiyle et fiyatlarında kaydedilen artış dikkat çekmiştir. Enerji grubunda, küresel ham petrol fiyatlarındaki düşüşü takiben akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen gerilemenin şebeke suyu tarifelerindeki artışlarla büyük ölçüde dengelenmesi sonucu, fiyatlar yatay seyretmiştir. Temel mal grubunda, giyim ve ayakkabıda sezon indirimlerinin devam etmesiyle fiyatların düştüğü, dayanıklı mallarda fiyat artışlarının ılımlı seyrini koruduğu, ancak diğer temel mallarda bir miktar güçlendiği izlenmiştir. Hizmetler sektöründe aylık enflasyonun alt gruplar genelinde yavaşladığı, ulaştırma hizmetlerinde ise fiyatların gerilediği gözlenmiştir. Üretici fiyatları artışı enerji grubunun etkisiyle bir miktar zayıflamış, yıllık üretici enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsel düzeltilmiş veriler, C endeksi aylık artışında ve medyan enflasyonda yatay seyre, diğer ana eğilim göstergelerinde gerilemeye işaret etmiştir. Tüm göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, mart ayında enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı gözlenmiştir."