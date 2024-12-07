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Fiyat kırılması tespit edildi! Bakanlık ithalatta soruşturmanın kapsamını genişletiyor

Ticaret Bakanlığı, İran menşeli düz camların ithalatında uygulanan korunma önlemi süresinin uzatılması için soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi
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Fiyat kırılması tespit edildi! Bakanlık ithalatta soruşturmanın kapsamını genişletiyor
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuru sonucu İran menşeli düz camların ithalatına yönelik ön inceleme yapıldı.

Fiyat kırılması yaşandığı görüldü

İncelemede, başvuru sahibi firmanın bazı ekonomik göstergelerinde iyileşmeler bulunurken İran'dan gerçekleştirilen düz cam ithalatının önce arttığı, sonra azalışa geçtiği tespit edildi. Söz konusu ithalatın yurt içi satış fiyatlarını kırmadığı ancak 2023-2024 yıllarının üç aylık dönemlerinde fiyat kırılması yaşandığı görüldü.

Yerli üretim üzerindeki etkisi araştırılacak

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuruyla ilgili İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin yerli üretim üzerindeki etkisini araştırmak ve mevcut korunma önleminin süresinin uzatılmasının gerekli olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar verdi.

Ton başına fiyat önlemi alındı 

Soruşturma tamamlanıncaya kadar ithalattan kaynaklanabilecek telafisi güç zararların ortaya çıkmasının engellenebilmesi amacıyla, 12 Aralık tarihinden başlamak üzere, 200 gün süreyle uygulanması, anılan önlemin ton başına 36 dolar olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

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