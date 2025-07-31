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Fon kalktı, yumurta fiyatları yeniden yükselişe geçti

30’lu koli fiyatı 300 lirayı bulunca çıkışı frenlemek için ihracatta kilo başına fon uygulaması getirilmişti. Bu fon kaldırıldı ve yumurta fiyatı yeniden yükselişe geçti. 30’lu koli 170 TL’ye dayandı.

Haber Merkezi
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Fon kalktı, yumurta fiyatları yeniden yükselişe geçti
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Yumurtanın ihracatında kilogram başına uygulanan fon kaldırıldı, fiyat arttı. Yılın ilk üç ayında dış talep sebebiyle hızlı yükselen, 30’lu koli başına 300 lirayı bulan fiyatları dizginlemek adına şubat ayında yumurta ihracatına kilogramda 50 cent fon getirildi.

Piyasa dengelenmeyince fon, kilogram başına önce 1 dolar, ardından 1,5 dolar olarak belirlendi. 1,5 dolar olarak uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisi, mayıs ayıyla birlikte etkisini gösterdi, fiyatlar düşmeye başladı. Haziran ayında ise 30’lu M boy (piyasada karşılaştırmalı fiyat konu olan boy) 90 liraya kadar düştü.

Geçtiğimiz hafta, yani 24 Temmuz 2025 tarihinde ise kilogram başına 1,5 dolar olarak uygulanan fonun kalkması kararı alındı ve fiyatlar yeniden yükselmeye başladı. Fon kesintisinin kalkmasıyla daha kazançlı olan ihracat ve bunun yanı sıra turizm bölgeleri ağırlıklı olmak üzere tüketim arttı ve fiyatlar yeniden 30’lu kolide 140-170 lira bandına ulaştı. Organik yumurtalarda daha yüksek fiyatlar uygulanıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) yetkilileri, sıcaklar nedeniyle yumurtanın muhafazasının zorlaştığını, bunun da zincir marketlerin enerji maliyetlerini yukarı çektiğini belirtirken, ambalajda kullanılan karton ve plastik materyallerin fiyat artışının da fiyatları etkilediğini ifade ediyor.

3,35 TL'den 3,85-4 TL'ye

Kesintinin kaldırılmasıyla ihracatın daha rekabetçi hâle gelmesi, sektörü hareketlendirdi. ABD ve birçok ülkeye ihracat artınca fiyatlar da yükselişe geçti. Afyon’da duble yumurtanın fiyatı 3,85-4 liraya yükseldi. Geçtiğimiz aylarda fiyat 3-3,50 TL seviyesindeydi.

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