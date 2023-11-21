Ford, batarya fabrikası kapasitesinde küçülmeye gidiyor

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin elektrikli araçlarda uzun vadeli strateji konusunda iyimser olmaya devam ettiğini ancak bazı yatırımları yeniden düzenlediği aktarıldı. Ford'un batarya fabrikası projesinde ilerleme kaydettiği ancak yatırımı "büyümeyi ve karlılığı dengelerken doğru ölçeklendirdiği" ifade edildi.

Yeni düzenlemeler kapsamında, tesisin bundan böyle 20 gigavat üretim kapasitesine sahip olacağı belirtilen açıklamada, 1700 kişiye istihdam sağlayacağı aktarıldı. Fabrikanın 2026 itibarıyla lityum demir fosfat (LFP) batarya hücresi üretmeye başlamasının planlandığı aktarıldı.

Ford, şubat ayında, Çin merkezli Contemporary Amperex Technology (CATL) şirketinin teknolojisini kullanarak Michigan eyaletinde batarya fabrikası kurmak için 3,5 milyar dolarlık yatırım planladığını duyurmuştu.

Söz konusu duyuruda, tesisin 35 gigavatlık üretim kapasitesine sahip olmasının ve ilk etapta 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamasının öngörüldüğü belirtilmişti.



Ford'un bu projede Çinli CATL şirketi tarafından sağlanan teknolojiyi kullanması tepki çekmişti.

Ford, ekim ayı sonunda da alıcıların daha temkinli davranması nedeniyle 12 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımını erteleyeceğini duyurmuştu. Şirket bilançosunda, ABD'li elektrikli araç alıcılarının "isteksiz olduğunu" bunun da elektrikli araç fiyatları ile karlılığını keskin bir şekilde baskıladığını belirtmişti.