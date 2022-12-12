Ford, yeni Tourneo Connect aracını tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford'un yeni Tourneo Connect modeli bu ay itibarıyla Türkiye pazarında satışa çıkıyor. Tourneo Connect, ileri düzey, verimli benzinli ve dizel motorları, dört tekerlekten çekiş özellikleriyle geniş bir yelpazede müşteri ihtiyaçlarını destekliyor. Benzinli motorun önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanıyor.

Aktif yaşam tarzlarının yanı sıra iş hayatında aracını kullanan müşterilere de uygun olan yeni Tourneo Connect, dinamik stili, yenilenmiş iç mekanı ve dijital sürüş deneyimi gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

Yeni Tourneo Connect, konforlu ve son derece esnek iç mekanı, tüm aileye yetecek beş kişilik koltuk kapasitesi ile yoğun günlük rutinlerde ideal çözümü sunuyor. Geniş iç hacmiyle kamp ve spor malzemelerini taşımaktan küçük işletmelerin pratik ortağı olmaya kadar her işin altından mükemmel şekilde kalkabiliyor.

Dijital sürücü kabini teknolojileri ve sürücü yardım sistemleri yeni Tourneo Connect'in konforlu ve kolay sürülebilir hale getirilmesine yardımcı oluyor. Yeni Tourneo Connect'te ilk defa görücüye çıkan özellikler arasında, güveni artıran dört tekerlekten çekiş sistemi de var; bu özellik, sınıfında lider verimlilik performansı yaratmak için genişletilen dizel güç aktarma organları yelpazesinin bir parçası.

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, şunları kaydetti:

"Yeni Tourneo Connect, Ford'un Tourneo modellerinin heyecan verici yeni jenerasyonun ilk modeli. Güncellenen yeni tasarımı, çok yönlülüğü ve yeni dört tekerlekten çekiş teknolojisi tüm müşterilerimiz için cazip bir kombinasyon sunuyor. Müşterilerin değer verdiği özellikleri geliştirerek daha da üst düzeye taşıdık ve ister iş olsun isterse eğlence, her türlü meydan okumaya hazır yeni Ford Tourneo Connect'i yarattık."

Esnek, pratik kabin

Tamamen yenilenen Tourneo Connect, daha fazla pratiklik ve rahatlık sunuyor. İkinci koltuk sıraları kullanılmadığında, iş veya spor ekipmanları için daha ferah bir yük alanı yaratmak için katlanabiliyor, yatırılabiliyor veya çıkarılabiliyor. Ön yolcu koltuğu; uzunluğu 3 metreye kadar olan kano, yassı ambalajlı mobilyalar veya kereste gibi malzemelerin araç içinde güvenle taşınabilmesi için katlanarak yatırılabiliyor.

Yeni iç mekan, Tourneo Connect müşterilerinin sevdikleri pratiklikten taviz vermeksizin kabin içi konforu artırıyor. Aracın her iki tarafındaki kayan büyük yan kapılar, alışılagelmiş kapıların tam olarak açılamadığı dar alanlarda, çocukların ve yaşlı yolcuların araca girip çıkmasına yardımcı oluyor. Rahatlık, bol sayıdaki bardak tutucu, depolama gözü ve şarj yuvası ile daha da geliştirilirken panoramik cam tavan ve çift alanlı iklim kontrolü de uzun yolculuklarda kabinin havadar ve daha konforlu olmasına yardımcı oluyor.

Özgün dış tasarımlar

Ford'un en son binek otomobillerinde kullandığı cesur ve etkileyici tasarım dili Yeni Tourneo Connect'te de kendini gösteriyor. Ön kısım, sportif bir izlenim yaratmak için güçlü, heykel gibi yontulmuş hatlar ile biçimlendirildi.

Ford'un SUV'den esinlenen Active serisi, sağlam bir tarz ile birinci sınıf detayların bir karışımını sunuyor. Active'in petek ızgara, çamurluk kaplaması ve kaydırma plakasını da içeren kendine özgü görünümünün bir parçasını da koyu ve işlenmiş metalden oluşan çift tonlu bir yüzeye sahip özel 17 inçlik alaşımlı jantlar oluşturuyor. 10 farklı renkten oluşan yelpazede, Tourneo Connect Active'in özel lansman rengi olan yeni "Özgür Mavi" de bulunuyor.

Yeni dijital teknolojiler

Tüm yeni Tourneo Connect modellerinin ön panelinde önemli araç sistemlerini sürücünün parmak uçlarına getiren kullanıcı dostu büyük bir dokunmatik ekran bulunuyor. Titanium'da 8.25 inç ve Active'de 10 inç ekran sunuluyor. Dokunmatik ekran, navigasyon, ses ve kabin havası için kontrol sağlarken telefon bağlantısı, araç bilgisi ve ses ayarları gibi diğer özellikler ise sürüş sırasında göze çarpamaması için alt menüler altında toplanıyor. Dijital gösterge paneli de Titanium ve Active serileri ile standart geliyor.

Yeni Tourneo Connect, yolculukları daha konforlu, pratik ve daha güvenli hale getirebilmek için sürücü destek teknolojisi sunuyor.

Kabinde alan sağlayan ve sürüş deneyimini sadeleştiren elektrikli park freni de tüm yeni Tourneo Connect'lere standart olarak yerleştirildi.

Dört silindirli turbo şarjlı motor yelpazesinde, bir adet 114 PS ve 220 Nm tork üreten 1,5 litre EcoBoost benzinli motor ve 122 PS ve 320 Nm tork ya da 102 PS ve 280 Nm tork üreten iki adet EcoBlue dizel motor da bulunuyor. (Benzinli motorun ve 102 PS dizel motorun gelecek dönemde devreye alınması planlanıyor). Otomatik Start-Stop teknolojisi ise optimize edilmiş verimlilik için ürün yelpazesinde standart.

Yedi vitesli PowerShift çift kavramalı otomatik şanzıman, hızlı ve yumuşak vites geçişleri sayesinde otomatik şanzımanın konforuna ve rahatlığına rakip bir performans sağlıyor.

Müşteriler artık daha güvenli sürüş için zorlu ve kaygan zeminlerde çekişi artırmak amacıyla ilk defa yeni Tourneo Connect üzerinde dört tekerlekten çekişten yararlanabiliyorlar. Sistem, sürüş koşullarına ve zeminlere bağlı olarak torku tekerlekler arasında otomatik dağıtarak sürücülerin daha zorlu koşullarda kolayca ilerlemesini sağlıyor.