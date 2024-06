Formula’da mühlet doldu ihalenin feshi gündemde

Takip Et

Merve YİĞİTCAN / İSTANBUL

2 Nisan'da yapılan İstanbul Park ihalesini kazanan Can Bilim Eğitim şirketi Vakıfl ar Genel Müdürlüğü ile 6 Mayıs’ta sözleşmeyi imzaladı. Şartnameye göre, ihaleyi kazanan şirketin organizasyonu Türkiye’ye getireceğine ilişkin protokolü 1 ay içinde Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’ne sunması gerekiyordu. Sözleşmenin imzasının üzerinden 37 gün geçmesinin ardından şimdi ihalenin feshedilip feshedilemeyeceği sorusu soruluyor. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Can Bilim Eğitim yetkilileri görüş vermezken, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü de ihalenin akıbetine ilişkin sorularımızı yanıtlamadı.

Şartnameye göre fesih olabilir

Şubat ayında askıya çıkan İstanbul Park ihalesi şartnamesinde yer alan 6’ncı madde tartışmalara neden olmuştu. 6. maddede, “Sözleşme imzalandıktan sonra 1(Bir) ay içerisinde Formula-1 yarışlarının taşınmazımızda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün İdareye bildirilmesi, bunun yapılmaması halinde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatların idareye gelir kaydedilmesi” ifadeleri yer alıyordu. Şartnamedeki bu koşul pistle ilgilenen yatırımcıların tepkisini çekmiş ve bazı şirketlerin “Bu kadar kısa sürede anlaşma yapılması mümkün değil” gerekçesiyle ihaleye girmediği öğrenilmişti.

Arazide AVM ve eğlence merkezi kuracak

İhale öncesi hem pistin eski kiracısı Intercity hem de Green Holding ihaleye katılacağını bildirmişti. Ancak Green Holding hiç teklif vermezken Intercity’nin sahibi Vural Ak şartnameye itiraz edeceğini açıklamıştı. İhaleyi tek teklif veren Can Holding şirketlerinden Can Bilim Eğitim kazanmıştı. Lale Cander’in ortağı olduğu şirket Tuzla’daki İstanbul Park’ın yer aldığı taşınmazı 117,8 milyon dolara 30 yıllığına kiralamış oldu. Can Bilim Eğitim, 2,1 milyon metrekare Formula 1 pistini işletmenin yanında AVM, lunapark, otomobil müzesi ve eğlence merkezi yapacak.