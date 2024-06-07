FTI’ın iflası, asıl kış turizmini etkileyecek

Salenay YAĞCI/İSTANBUL

Almanya merkezli Avrupa’nın üçüncü büyük tur operatörü FTI’ın iflasına 65 bin müşterinin 25 bini Türkiye’de tatilde yakalandı. Alman Seyahat Sigortası Fonu’nun (DRSF) FTI, 10 Haziran’a kadar olan seyahatleri tamamlayacağı, bu tarihten sonrakilerin iptal edildiğini açıkladı. Türkiye’ye yaklaşık 2 milyon turist getiren FTI’ın ardından turizmciler, öncelikle 400 bin kişilik yaz rezervasyonlarının yeniden yapılmasını, ardından kış sezonunu kurtarmak için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, yoğun sezon için yaklaşık 400 bin satışın yapıldığını, Thomas Cook kadar vahim olmasa da şirketin Türkiye pazarında yaklaşık 25-30 milyon euro borcu olduğunu kaydetti. Kavaloğlu, “FTI elbette öncelikli olarak Alman turistleri getiriyor. Ancak Türkiye’deki yerel şirketi vasıtasıyla İngiliz, Hollandalı ve Fransız misafirleri de ağırlıyorduk. FTI kış sezonu için de satış yapan bir şirketti. Bu konuda da sıkıntılar yaşanabilir. FTI ile Türkiye rezervasyonu yaptırıp iflasla birlikte açıkta kalan turistlerin tekrar ülkemizi tercih etmesini sağlamak amaçlarımızdan biri. Bu konuyla ilgili hemen birçok tur operatörü ile üst düzey görüşmeler başlattık” dedi.

Tur operatörlerine taviz kötü tecrübeler getiriyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜ- ROFED) Başkanı Erkan Yağcı, FTI’ın kapasitesinin kapatılmasının zor olmadığını ifade ederek, kış sezonuna dikkat çekti ve diğer operatörlere çağrıda bulundu: “FTI’ın Türkiye’ye taşıdığı kış kapasitesinin devam ettirilmesi son derece önemli. Bu kapasitesinin diğerleri tarafından kapatılması lazım. Onların da hem uçuş kapasitesi hem de kendi hava yolları ile uçması son derece önemli. Bu aynı zamanda destinasyona olan bağlılığın da bir göstergesi. Türkiye artık sadece yaz değil kış destinasyonu da olmak istiyor. Oteller kış döneminde operatörlere zaten fiyat desteği veriyor. Operatörlerin de yazın gösterdiği cesareti kışın da göstererek FTI’ın boşluğunu doldurması lazım.”

Erkan Yağcı, şu anda Türk turizmcilerinin 5 temel önceliği olduğunu söyledi. Yağcı, bu öncelikleri şu şekilde sıraladı: “Şu anda otellerimizde tatil yapan FTI misafirlerinin tatilini tamamlayarak güvenle ülkelerine dönmeleri. Sayısı 400 bin olduğu belirtilen FTI üzerinden yapılmış rezervasyonların tekrar aktif hale getirilmesi ve onları Türkiye’ye getirecek tur operatörlerinin belirlenmesi. Bu konuda yetki elbette atanan kayyumda. Üçüncü önceliğimiz FTI’ın var olan Türkiye kış kapasitesinin kayıp yaşamaması. Dördüncü önceliğimiz bakiyelerin sigorta tarafından nasıl karşılanacağı ve sürecin nasıl olacağı. Beşincisi önceliğimiz Türk turizmcilerin operatörlerle kurdukları ilişkilerin gözden geçirilmesi. Tur operatörüne ne kadar kredi açılacağı, bunun süresinin ne olacağı, anlaşma yöntemi gibi konuların her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir zemine çekilmesi gerekiyor. Çünkü bu konuda kötü tecrübeler yaşadık.”

Otelleri koruyacak mekanizma gerekiyor

FTI’dan alacağı olan otellerin fazla bir beklenti içinde olmaması gerektiğini kaydeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, “Zararı sektör sineye çekmek zorunda kalacak. Thomas Cook’un iflasında da benzer bir durum yaşanmış, sigortada bulunan paraların otellerin borçlarını karşılamadığı söylenmişti. Bu duruma bir çözüm getirilmesi gerek. 1618 sayılı yasaya göre yabancı tur operatörünün, ya ülkede bir tüzel kişiliğinin olması ya da sorumluluk üstlenecek bir partnerle çalışması gerekiyor. Bununla birlikte, tur operatörü veya uçak şirketi battığında hem müşteriyi hem de otelcileri ve sektörün diğer paydaşlarını koruyacak bir mekanizmanın artık kesinlikle kurulması gerekiyor” dedi.

Thomas Cook kadar darbe vurmadı

Avrupa’nın ikinci büyük tur operatörü Thomas Cook battığında Türk turizmine olan ödenmemiş borcu 350 milyon Euro’yken, FTI hasarının yaklaşık 30 milyon Euro olduğunu belirtiliyor. FTI’ın toplam borcunun 200 milyon Euro olduğu söylenirken, Yunanistan’daki otellere 1,8 milyon Euro, İspanya’daki otellere ise 1,2 milyon Euro borcu olduğu belirtiliyor. Yunanistan’da 7 bin 500 turist tatilde yakalanırken, İspanya’da ifl asın beklenen cironun yaklaşık yüzde 5’ine etkisi olacağı belirtiliyor.

FTI’ın 12 oteli faaliyette

FTI’ın Türkiye’deki otellerinin işletmecisi MP Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Barış Atasoy, 12 otelin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini açıkladı. Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Seferihisar ve Çeşme gibi Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarında yer alan Labranda Hotels & Resorts, Kairaba Hotels & Resorts, Design Plus Hotels ve kendi işlettikleri MP Hotels Management markalarının misafi rlerini ağırlamaya devam edeceği bildirildi.