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Garanti BBVA'dan emeklilere kredi kartı müjdesi: Özel indirimlerden yararlanılabilecek

Garanti BBVA, tüm SGK emeklileri için "Emeklilere Bonus" kredi kartını kullanıma sundu. Bu kart ile emekliler, anlaşmalı markalarda özel indirimlerden faydalanabilecek.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA'dan emeklilere kredi kartı müjdesi: Özel indirimlerden yararlanılabilecek
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Bankadan yapılan açıklamaya göre SGK emeklilerine özel tasarlanan Troy logolu Emeklilere Bonus kredi kartı ile kullanıcılar, SGK ile anlaşmalı markalarda özel indirimlerden faydalanabiliyor.

İndirimli alışveriş fırsatı

Emekliler, yeni kredi kartları sayesinde Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türk Telekom, Turkcell Superonline, Sompo Sigorta, Aras Kargo, Sarar, İşbir Yatak gibi kurum ve markalarda da indirimli alışveriş fırsatına sahip olabiliyor.

Emeklilere Bonus kredi kartına başvurmak isteyen emekliler başvurularını Garanti BBVA şubeleri, Çağrı Merkezi, Garanti BBVA Mobil, BonusFlaş ve Bpnus internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken, Garanti BBVA İnternet üzerinden yapılacak başvurular ise kasım ayında açılacak.

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