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Serra Sabancı'dan Akbank'ta hisse satışı

Akbank Yönetim Kurulu üyesi Serra Sabancı 2 milyar 927 milyon liralık hissesini kurumsal yatırımcılara sattı. Bu satışla birlikte Akbank’ın yüzde 0,91 hissesinin el değiştirdi.

Haber Merkezi
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Serra Sabancı'dan Akbank'ta hisse satışı
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Akbank Yönetim Kurulu üyesi Serra Sabancı, sahibi olduğu 47.404.570 Akbank (AKBNK) hissesini 61.75 TL fiyat üzerinden kurumsal yatırımcılara sattı.

Serra Sabancı'nın 2 milyar 927 milyon liralık satışı sonucunda Akbank’ın yüzde 0,91 hissesi el değiştirmiş oldu.

Serra Sabancı birikimlerinin bir bölümü Ak Portföy Yönetimi’nin idaresinde bulunan Herakles Serbest Özel Fonu’nda değerlendiriyor. Bu fonun tek yatırımcısı olan Serra Sabancı daha önce bir bölüm Akbank hissesini de Herakles’e devretmeşti.

Perşembe sabahı KAP’a bildirilen bu satış da Herakles Serbest Özel Fonu’nun portföyünden gerçekleştirildi.

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