Gayrimenkulde değerleme hizmeti pahalı değil

MEHMET KAYA/ ANKARA

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci, SPK’dan lisanslı olarak gayrimenkul ve varlık değerlemesi yapan uzmanların ve değerleme şirketlerinin vatandaşlarca fazla bilinmediğini ancak konut alanında kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk seviyesindeki fiyat belirlemeden, alışveriş sırasındaki konutun ve arsanın hukuki-idari durumuna ilişkin bilgi sağlanmasına kadar geniş bir alanda çözüm sunduklarını söyledi.

EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulunan Bahçeci, pilot uygulaması yapılan mahkemelerde bilirkişilikte değerleme uzmanı şirketlerinden de rapor alınmasına ilişkin uygulamanın 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya gireceğini belirterek, bunun hukuki süreçleri hızlandırıcı ve iyileştirici bir rol oynayacağını kaydetti. Konutta fiyatların yüksek seviyeye gelmesi ile başlayan erişim sorununun devam ettiğini, mevcut konut fiyatlarındaki durgunluğun faizlerdeki düşüşe kadar devam etmesini beklediğini belirten Bahçeci, inşaat sektöründe konutlara yönelik özel düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Türkiye’de gayrimenkul değerleme hizmetlerini halka açık şirketler, bankalar gibi kurumsal şirketlerin yoğun olarak kullandığını ancak vatandaşların sağlanan faydalar hakkında yeterli farkındalığı oluşmadığını belirten Yaşar Bahçeci, “Taşıt ekspertizi gibi düşünebilir vatandaşlar. Aslında çok daha değerli bir varlık olan konutun, gayrimenkulün hukuki durumu, teknik durumu, değeri konusunda ayrıntılı bir rapor sunuluyor. 30 sayfayı geçiyor bir rapor. Bedeli de bu bakımdan gayet uygun. Şirketlerden hizmet alındığında hukuki olarak da düzenleyen hukuki sorumluluk üstleniyor” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gözetiminde, lisanslı uzman hizmet sunulduğunu belirten Yaşar Bahçeci, büyük şirket ya da vatandaşların gayrimenkul alış-verişlerinden, her türlü uyuşmazlıklara kadar geniş bir alanda kullanılabilecek sağlıklı veri oluşturduklarının altını çizdi. Hukuk alanında, mahkemelerin bilirkişi ihtiyacının gayrimenkul değerleme şirketlerince verilmesine yönelik başlatılan pilot uygulamanın 1 Ocak’tan itibaren yaygınlaşacağını belirten Yaşar Bahçeci, bunun hukuki süreçleri hızlandırması ve iyileştirmesini beklediklerini, gayrimenkul değerleme tüzel kişiliklerin düzenledikleri raporlarda yer alan bilgilere ilişkin hukuki sorumluluk da taşıdıklarının altını çizdi.