Gayrimenkule 2,4 milyar dolar gitti

Mehmet KAYA

Türkiye’den yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlarda son yıllarda artış eğilimi gözleniyor. Son birkaç yıldır buna gayrimenkul de eklendi.

Bir Türk’ün Dubai’de “dünyanın en pahalı konutlarından birini” 2023 yılında satın alması uluslararası haber oldu. Toplamda ise 2023’te 2.1 milyar dolarlık yurt dışına gayrimenkul yatırımı ile rekor kırılmasının ardından, bu yılın Ocak-Nisan döneminde de yatırımlar rekor yılının aynı döneminin üzerinde seyrediyor.

Detayda bakıldığında, 2024 Ocak-Nisan döneminde Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımların yüzde 41’inin gayrimenkul için giden tutarlardan oluştuğu gözlendi. Hizmetler sektörünü ağırlığı ise 72,1’e ulaştı.

Türkiye’de son yıllarda artan yurt dışına doğrudan yatırımın içinde, son iki yıldır gayrimenkul alımlarında ciddi sıçrama gözleniyor. 2023 bu alanda bir rekor yılı olmuş ve 2 milyar 86 milyon dolarlık yatırım yurt dışına gitmişti. Bu yıl Ocak-Nisan döneminde Türkiye’den gayrimenkul için giden yatırım, rekor yılı aynı döneme göre yüzde 56,4 arttı. Bu yıl da rekor kırılacak gibi görünüyor.

Diğer yandan, küresel sisteme entegre olmak açısından yurt dışına doğrudan yatırım bir ölçüde kabul edilebilir görülse de, artan yatırımlarının ağırlığının hizmetler sektöründe olması da dikkat çekiyor. Bunun içinde de gayrimenkulün payının yüksekliği dikkat çekiyor. Türkiye’den yurt dışına giden gayrimenkul yatırımlarının payı, yurt dışına giden yatırımlarda artış olmasına rağmen yükseliyor. Bu pay, 2020’de yüzde 8,9, 2021’de yüzde 11,4, 2022’de yüzde 16,2 seviyesindeydi. Rekor yılı olan 2023’te oran yüzde 36,8’e yükseldi. 2024 Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 41,3’ü gördü.

Hizmetler sektörünü de yukarı taşıdı

Türkiye’den giden yatırımlar içinde sanayi ve hizmetler sektörleri ayrımında da, gayrimenkul hizmetler sektörünün ağırlığını yukarı taşıdı. Türkiye’den yurt dışına giden yatırımların 2021’de yüzde 52’si hizmetler sektöründeyken, 2023 sonunda bu ağırlık yüzde 69,5’e, 2024 Ocak-Nisan döneminde de yüzde 72,1’e çıktı. Sanayi sektörlerinde ise aynı dönemde düzenli artış görülse de ağırlık yüzde 48’lerden yüzde 30’lara geriledi.