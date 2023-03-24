Gaziantep ve Kocaeli’ne iki yeni lojistik merkez kurulacak

ANKARA (EKONOMİ)-Ankara’da gerçekleştirilen 1. Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlara yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Gaziantep ve Kocaeli’nde iki yeni lojistik merkezi kurulacağı bildirildi.

Açıklamada 29 Ekim 2021’de çıkan Lojistik Koordinasyon Kurulu’na ilişkin Karar’a atıfta bulunularak, kurulun ana amacının 2053 Lojistik Ana Planı’nı hayata geçirmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kurulacak yeni lojistik merkezlere ilişkin şu bilgiler yer aldı: “Kocaeli ve Gaziantep’e kurulacak lojistik merkezlerin ülkemizin ihracatı ve ithalatına önemli katkılar sağlayacaktır. Petrol-madencilik, gıda-içecek ve otomotiv sanayi ürünleri gibi katma değerli gruplarının, Kocaeli’nin yük hareketliliğinde en fazla paya sahip yük grupları olduğu görülmektedir. Kocaeli’de, bu yıl 74 bin ton olan toplam günlük üretim miktarının, 2023 yılında yaklaşık yüzde 90 artarak 141 bin tona çıkacağı, 130 bin ton olan toplam günlük çekim miktarının ise 2053’te yüzde 85 artarak 240 bin tona çıkacağı öngörülüyor. U2053 ışığında yapılan modellemede; başta Kocaeli Körfezi olmak üzere İstanbul’a önemli katkılar sunacak merkezin 800 hektar üzerine kurulması planlanıyor.”