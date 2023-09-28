Gazprom’un doğalgaz üretimi yüzde 25 azaldı

Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yıl iç ve dış pazarlara doğalgaz sevkiyatı yılın ilk yarısında 166 milyar metreküple geçen yıla göre yüzde 26,5 azaldı.

Aynı dönemde şirketin doğalgaz üretimi de geçen yıla kıyasla yüzde 25 azalarak 179,5 milyar metreküpe geriledi.

Açıklamada, doğalgaz üretimindeki düşüşün ana nedenleri olarak havaların sıcak geçmesi, ekonomik ve jeopolitik etkenler gösterildi.



Gazprom’un net karı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye (yaklaşık 3 milyar dolar) gerilemişti.