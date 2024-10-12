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Gelir İdaresi Başkanlığı: Oyuncaklara ÖTV yok

Gelir İdaresi Başkanlığı, dün TBMM’ye verilen kanun teklifinde, oyuncuklara da yüzde 20 ÖTV getirildiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Hüseyin Gökçe
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Gelir İdaresi Başkanlığı: Oyuncaklara ÖTV yok
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HÜSEYİN GÖKÇE

Başkanlıktan yapılan açıklamada "Savunma Sanayi Fonu'na aktarmak üzere, üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler ve pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları doğru değil" ifadeleri kullanıldı.

Vergi, oyuncak grubunun tamamına değil drona geldi

Kanun teklifinin 10’uncu maddesi ile 4760 sayılı kanuna ekli listede yer alan ürünler arasına yüzde 20 ÖTV’ye tabi olarak birtakım ürünler ekleniyor.
Bu madde “Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın);her türlü bilmeceler (puzzle) (Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)” şeklinde.

Parantez içi ifadeye dikkat etmek gerekiyor.

Şöyle ki:

Gümrük mevzuatı uyarınca eşyalar, 6 haneden oluşan Gümrük Tarife Pozisyonlarına göre sınıflandırılıyorlar. Bir ürünle ilgili daha detaylı işlem yapılması gerektiğinde ise bu kez 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu(GTİP) devreye giriyor.

Yani benzer nitelikte olan ürünler 6’lı kodla sınıflandırılırken, bunun içindeki detaylar 12’li kodda yer alıyor.

Başka bir ifade ile bu yüzde 20’lik vergi oyuncak grubunun tamamına değil, bu grup içinde yer alan 9503.00.75.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) ‘plastik maddeden olanlar’ ile 9503.00.79.00.00 GTİP’li ‘diğer maddeden olanlar’ başlıklı drone için getirildi.

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