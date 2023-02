Genç Türk mucit İngiltere’den su tankı gönderecek

Takip Et

Yüksek lisans için gittiği İngiltere’de Kraliyet bursu kazanan ve kolay kurulumlu ve dayanıklı Deploy su tanklarıyla çok genç yaşında başarılı bir iş kadını olan Deploy Tech Kurucu Ortağı ve CTO’su Beren Kayalı, sosyal medyadan yaptığı duyuruda İngiltere’den Türkiye’ye bu su tanklarını göndermek istediğini belirterek Türk mühendis ve lojistikçilerden destek istemişti. Berenk Kayalı’nın Instagram ve LinkedIn profillerinde afet bölgesinde su altyapısına yardımcı olabilecek mühendis ve tedarikçilere de çağrıları yer alıyor.

Keyline Logistics, THY, AFAD ve Babala TV sesini duydu

Türkiye’den bir çok lojistik şirketinin ve uzmanın çağrısına yanıt verdiğini sosyal medya hesaplarından duyuran Kayalı Türk Hava Yolları, Afad ve Babala TV’nin kendisine yardımcı olmak için iletişim kurduğunu söyledi. THY uçaklarıyla Türkiye’ye gelecek Deploy su tanklarının kurulumuna destek için kendisi de afet bölgesi gelecek Kayalı, yardım çağrılarının çok sayıda yerden karşılık bulduğunu belirterek tüm destek verenlere teşekkür etti. Kendisi 3 tank bağışlayan Kayalı, Darüşşafaka Spor Kulübü ve Darüşşafaka Mezunlar Derneği’nin de 4 tank bağışlamak istediğini ve ilk gönderimin 7 adet olacağını duyurdu. Tankların bazıları kullanım suyu, bazıları ise içme suyu haznesi olarak kullanılacak. Genç mühendisin bağışladığı Deploy su tanklarının sayısı önümüzdeki günlerde yeni bağış daha da artabilir ve bölgede salgın hastalıkların ortaya çıkmasına engel olabilir. Kayalı’nın geliştirdiği bu su tankları dünyanın ilk katlanabilir ve havayla şişirebilir su tankları.

İngiltere’de yüksek lisans eğitimi sırasında kurucusu olduğu girişimle ‘yılın en genç mucidi’ unvanını alan 28 yaşındaki kayalı dünyada kıtlık, salgın ve afet yaşanan bölgelerde kullanılabilen Deploy su tanklarının tam da böyle durumlarda hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor ve bu amaçla geliştirildiğini belirtiyor.

Master eğitimi sırasında Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir atık ve geri dönüşüm projesi için çalıştığı sırada gecekondu mahallelerinde su sıkıntılarına şahit olduktan sonra su altyapıları konusunda çalışmak isteyen Kayalı, Türk ve dünya basınına verdiği bir çok röportajda Deploy’un kuruluş amacına ilişkin şu bilgileri veriyor: “Şehir hayatı için tasarlanmış konvansiyonel su tanklarının yapımı çimento, çelik, çakıl gibi ağır yapı malzemeleri gerektiriyor ve 2 bin haneli bir köy için 14 ton malzemenin optimum lokasyona taşınması gerekiyor. Ve beton bir su tankının yapımı 3 aya kadar zaman alabiliyor ve çok işçilik gerektiriyor. Ancak Deploy su tanklarında Concrete Canvas (Kumaş Beton) adında özel bir malzeme kullanılıyor ve bu malzeme 150 mm olan beton duvar kalınlığını 6 mm’ye kada indiriyor. Bu sayede 14 ton değil, 500 kg’ın altında su tankları üretilebiliyor. Engebeli arazilere bile kurulabilen tankın kurulumu yalnızca 24 saat sürüyor. Önce su tankı basit bir inflatöre bağlanıyor ve şişmeye bırakılıyor. Daha sonra tank sulanarak ıslatılıyor ve 24 saat bekleniyor. Ertesi gün kullanıma hazır hale gelen tankın içi suyla doldurulabiliyor.”

Darüşşafaka’da robot kulübündeydi

Türkiye’deki başarılı öğretim kariyerinin ardından, Darüşşafaka ve Boğaziçi’nden mentor hocalarının sağladığı burs destekleriyle yüksek lisans öğretimi için İngiltere’ye giden Kayalı, Imperial College London ve The Royal College of Art’taki yüksek lisans öğretimi sırasında tükürükten biyometrik veri elde eden damaklık projesi ile Kraliyet Bursu almaya hak kazanmış ve bu bursa hak kazanan ilk Türk öğrenci olmuştu. 2003 yılında Darüşşafaka sınavını kazanan ve 10 yıl boyunca Darüşşafaka’da yatılı okuyan Kayalı, lise eğitimi boyunca da Darüşşafaka’nın her yıl ABD’de robot yarışmalarına kazanan robot kulübü faaliyetlerine katılım göstermişti.