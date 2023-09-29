Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 66 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %60,8 olarak gerçekleşirken Ağustos ayında %63,2 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Temmuz 2023’te %84 iken Ağustos 2023’te %85,9 olarak gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Temmuz 2023’te bir önceki yıla göre %52,5 artmışken, Ağustos 2023’te ise %49,9 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Ağustos 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %66,4 oranındaki büyümede %40,4 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %22,3 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %55’i özel sektörden, %14,9’u genel yönetimden, %2,7’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve %3,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %10,1 oranında azalış olarak katkı yaptı.