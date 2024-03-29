Geniş para arzı M3 yüzde 64,5 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 52,2 olarak gerçekleşirken Şubat ayında yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ocak 2024'te yüzde 72,5 iken Şubat 2024'te yüzde 69,7 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ocak 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 48,9 artmışken, Şubat 2024'te ise yüzde 51,7 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Şubat 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 64,5 oranındaki büyümede yüzde 39,3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 20,8 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 53,2’si özel sektörden, yüzde 15,7’si genel yönetimden, yüzde 2,6’sı banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 3,1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 10,1 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."