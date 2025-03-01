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GİB duyurdu! Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme döneminin başladığını duyurdu. Mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 2 Nisan’a kadar verebilecek.

Haber Merkezi
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GİB duyurdu! Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre mükellefler, gelir vergisi beyannamelerini 2 Nisan Çarşamba gününe kadar verebilecek.

Beyyannameler elektronik ortamda gönderilebilecek

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Hazır beyan sistemi kolaylık sağlıyor

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

2 taksitte ödenebilecek

Geçen yılki gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksitinin damga vergisiyle birlikte 2 Nisan'a, ikinci taksitinin de 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

GİB mükellefler için bilgilendirme içerikleri hazırladı

Ayrıca mükelleflerin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla rehberler, broşürler ve infografikler hazırlanarak kullanıma sunuldu.

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