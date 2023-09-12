Goldman Sachs cari açık tahminini yükseltti

Goldman Sachs, Türkiye'nin 2023 yılı cari işlemler açığı tahminini 38 milyar dolardan 43 milyar dolara yükseltti.

Temmuz ayında "keskin bir şekilde kötüleştiğini" belirttiği Türkiye'nin cari işlemler açığının, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte, 2023 yılında 43 milyar dolara ulaşacağını öngören Goldman Sachs, rakamın "ileriye dönük olarak iyileşmesi" gerektiğini de savundu.

Goldman Sachs, "Yukarı yönlü vergi ayarlamalarının ve kredi büyümesinin Ağustos ayında çok daha negatife dönmesiyle birlikte kredi daralmasının derinleşmesinin iç talebi yavaşlatacağını ve dolayısıyla yılın geri kalanında ithalatı daha da düşüreceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.