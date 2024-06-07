Görüşmeler başladı: Rus enerji şirketi Türkiye’ye yeniden elektrik satacak
Rusya merkezli enerji şirketi Inter RAO, Türkiye'ye yeniden elektrik ihracatının başlatılması için görüşmeler yürütüyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Alexandra Panina, "Fiyat üzerinde pazarlık yapıyoruz." dedi.
Rusya merkezli elektrik enerjisi şirketi Inter RAO, Türkiye'ye yeniden elektrik ihracatına hazırlanıyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre görüşmeler başladı.
Şirketin yönetim kurulu üyesi Alexandra Panina, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 2024 oturum aralarında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fiyat üzerinde pazarlık yapıyoruz." dedi.
Panina, müzakerelerin karmaşık olduğunu, ancak tedarikin önümüzdeki günlerde yeniden başlaması ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.
Panina, "Şu anda Türk tarafıyla sözleşmenin bazı hüküm ve koşullarını görüşmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.