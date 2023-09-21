Gözler kritik faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, eylül ayına ilişkin faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak. Piyasalarda politika faizinin yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltileceği beklentisi hakim. Ancak bazı ekonomistler enflasyonla mücadele için önden yüklemeli, yani daha agresif faiz artışı gerektiğini düşünüyor.

Hakan Kara: 750 baz puan artış daha etkili ve daha az maliyetli olur

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, bugünkü sosyal medya paylaşımında 500 baz puan yerine 750 baz puan faiz artışının önemine işaret etti.

EKONOMİ gazetesi yazarı Kara’nın yarınki faiz toplantısına ilişkin paylaşımı şöyle: Haziran’dan beri Merkez Bankası faizi 16,5 puan artırırken 1 yıllık enflasyon beklentisi 14,3 puan arttı. Enflasyon beklentilerinin hızlı bozulması nedeniyle yüklü faiz artırımına rağmen para politikası yeterince sıkılaşamadı.

Yavaş hareket etmenin hızlı gitmeye kıyasla ekonomi açısından daha maliyetli olacağını, ilk adımların yumuşak olması durumunda sonradan daha fazla faiz artırımı gerekebileceğini defalarca vurgulamıştık.

Hakan Kara'nın paylaştığı grafik



Faiz artırımın daha etkili olması için önden yüklemeli ve güçlü olması gerekiyor. Merkez Bankası yeni üyelerin PPK'da çoğunluğu sağlamasıyla doğru adımları atmaya başladı. Eylül toplantısında da 750 baz puan faiz artırımının 500 baz puandan daha etkili ve daha az maliyetli olacağını düşünüyorum.

Merkez Bankası bunu yapabilirse piyasada kontrolü ele geçirerek sonraki aşamaları çok daha iyi yönetebilir. KKM’den ve döviz kısıtlayıcı düzenlemelerden çıkış da daha rahat olur, normalleşme hızlanır, risk primi düşer. TCMB gereksiz mevzuat detayları ile uğraşmaktan kurtulup enflasyonla mücadeleye odaklanabilir.

Alaattin Aktaş: İster misiniz piyasaları şoke edecek 10 puanlık bir artış açıklansın!

EKONOMİ gazetesi yazarı Alaattin Aktaş da çarşamba günkü köşesinde faiz kararını "Adam Olacak Çocuk'taki puanlar: 10, 10, 10, 10!" başlığı ile kaleme aldı. TCMB'nin faiz artırımlarının Haziran'da 6.5 puan, Temmuz'da 2.5 puan ve Ağustos'ta 7.5 puan olduğunu anımsatan Aktaş, "Şimdi niye 5 puan bekleniyor; bir yüksek, bir düşük diye mi? Ağustos’taki artış sürpriz olmuştu. İster misiniz yarın da piyasaları şoke edecek 10 puanlık bir artış açıklansın!" yorumunda bulundu.

Merkez Bankası'nın yarın faizi yüzde 35'e yükseltmesinde şaşılacak bir yön bulunmadığını ifade eden Aktaş, "Hem zaten bize yüksek gelen yüzde 35 yüksek değil; yüksek gelen yüzde 35 için tek seferde yapılması gereken 10 puan artış. Merkez Bankası temmuz toplantısında artışı 2.5 puanda tutmasa da örneğin 5 puan yapsaydı, şimdi politika faizi 27.5 olacak ve 7.5 puanlık artışla yine yüzde 35'e ulaşacaktık. Temmuzda hata yapıldı ve oradaki hata şimdi telafi edilebilir" değerlendirmesini yaptı. Makelenin tamamı linkte

Altuğ Özaslan: Piyasaya pozitif sürpriz yapabilir

Fortuna Capital Danışmanlık Kurucusu Dr. Altuğ Özaslan da 600 baz puanlık artış beklediğini kaydederek Merkez Bankası’nın piyasa beklentisi olan 500 baz puanın üzerinde bir artışla piyasaya pozitif bir sürpriz yapmak isteyebileceklerini belirtti. Özaslan, şunları söyledi: “Mevcut enflasyon görünümü ve bozulan beklentilerde 500 baz puan yerine 600 baz puan yapmak çok bir şey değiştirmeyecek ama Merkez Bankası’nın verdiği mesaj bakımından önemli olacak. 100 baz puan daha yüksek artış hayatımızda fark yaratmasa da böylece Merkez Bankası beklentilerdeki yukarı yönlü artışın farkındayız, gerekeni yapabiliyoruz, bunu yapabilmek için gerekli onayları aldık, para politikası olarak elimiz rahat ve gerekli faiz artışlarını da gerektiği sürece yapabileceğiz demiş olacak. O nedenle PPK kararında politika faizinin daha yüksek artırılabileceğini düşünüyorum.”