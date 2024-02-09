Gümüş altının ensesinde!

EVRİM KÜÇÜK

Gümüş fiyatları ekonomik değişimlere karşı altından daha duyarlı ve daha değişken. Ekonomik stres olduğunda baskı hisseden beyaz metal, ekonomik büyüme dönemlerinde ise altından daha iyi performans potansiyeline sahip. 2024’e ilişkin fiyat beklentileri de bu çerçevede şekilleniyor. Özellikle yılın ikinci yarısında oluşması beklenen yüklü endüstriyel taleple ons fiyatın son 10 yılın en yüksek seviyesine gelebileceği beklentisi oluşuyor.

Uluslararası Gümüş Enstitüsü yakın tarihli bir raporunda, küresel gümüş talebinin bu yıl 1.2 milyar onsa ulaşacağı tahmininde bulundu ve bunun en yüksek ikinci yıllık seviye olduğuna işaret etti. Enstitü, “Daha güçlü endüstriyel alım, gri metale yönelik artan küresel talebin temel katalizörü ve sektörün bu yıl rekor seviyelere ulaşması bekleniyor” dedi.

Endüstriyel talebin bu yıl rekor hacme yaklaşacağı ve gri metalin fiyatının altından daha iyi performans göstererek son 10 yılın en yüksek seviyeye çıkabileceği tahminleri yapılıyor.

Fed, yükseliş yoluna taş koydu

Bununla birlikte enstitü, kısa vadede yavaşlayan Çin ekonomisinin ve yılın başında ABD’de faiz indirimi ihtimalinin azalmasının gümüş kurumsal yatırımına olumsuz etki yaratabileceği uyarısı yapılıyor.

Nitekim, ons gümüş fiyatı Fed Başkanı Jerome Powell’ın para parasal genişleme yolunun yavaş olacağını dile getirmesinin ardından 22.50 doların altına indi. Ancak piyasa gözlemcilerinin çoğunun ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlayacağına inandığı 2024'ün ikinci yarısında gidişat değişebilir.

30 doları test etmesi beklentisi sürüyor

Silver Institute’un genel müdürü Michael DiRienzo, “Gümüşün özellikle talep açısından müthiş bir yıl geçireceğini düşünüyoruz ” diyor. LSEG verilerine göre gümüş fiyatlarının ons başına 30 dolara ulaşmasını bekliyor; bu da son 10 yılın en yüksek seviyesi olacak. Ons başına 22.5 doların altına inen gümüş en son Şubat 2013'te 30 doları görmüştü.

“Altın 2.200 doları kırarsa gümüşte 50 doların önü açılabilir”

Gümüş ve altın fiyatları pozitif bir korelasyona sahip. Ancak Wheaton Precious Metals CEO’su Randy Smallwood, ancak altın fiyatlarının gümüşe doping etkisi yaptığını söylüyor. Uzman, gümüşün altınla birlikte hareket ettiğini fakat altındaki çıkışı takip eden dönemde altından daha hızlı yükseliş eğilimi gösterebileceğini ifade ediyor.

“Önce altın yükselecek, sonra gümüşün hızla yükselişe geçtiğini göreceksiniz. Ve gümüş her zaman daha iyi performans gösterir” diyen Smallwood, gümüş için 50 dolarlık bir seviyenin mümkün olduğunu, ancak bunun ancak altının 2.200 doların üzerine çıkmasından sonra mümkün olabileceğini ekliyor.

Gümüş Enstitüsü’nden DiRienzo da benzer düşünceleri dile getirerek, “Gümüş gerçekten de altından daha iyi performans gösterebilir, özellikle de Fed faiz oranlarını düşürmeye başladığında” diyor.

Endüstriyel talep %4 artacak

Gümüş; otomotiv, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılıyor. Toplam endüstriyel gümüş talebinin bu yıl, yıllık yüzde 4 artışla 690 milyon onsluk rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.

Güneş kaynaklı talep 200 milyon onsu aşacak

Bu yıl özellikle güneş enerji tarafında rekor kullanım tahmin ediliyor. 2023’te dünya genelinde güneş paneli kurulumları beklentileri aştı. Küresel fotovoltaik ilavelerinin yaklaşık 443 GW’a ulaştığı tahminleri yapılıyor. Güneş enerjisi kaynaklı gümüş talebi geçen yıl 190 milyon onsa çıktı. Bu yıl güneş enerjisi talebinin 200 milyon onsu aşacağı öngörülüyor. Enstitü, bu yıl gümüş eşyalara yönelik talepte yüzde 9'luk bir artış ve mücevher talebinde de yüzde 6'lık bir artış öngörüyor. Metal ayrıca elektrikli araçlarda ve hibrit araçlardaki elektrik kontaklarında ve konektörlerde de kullanılıyor. Filolar giderek daha fazla elektrifikasyona doğru ilerledikçe, otomotiv endüstrisindeki gümüş talebinin de artması bekleniyor.