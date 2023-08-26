Güneş seferberliği meyvesini verdi: 10 milyar dolar yatırım sahaya yansıdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, güneş enerjisinde yapılan düzenlemeyle bir yıl içinde beklentinin üzerinde bir yatırım iştahıyla karşılaştıklarını belirterek, "10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım bu süreçte sahaya yansıdı. 12 ay içinde kurulu gücü 12 bin megavatı aşan 14 binin üzerinde üretim tesisi için lisanssız kapasite tahsisi gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ağustosta Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle güneş enerjisinde yatırım seferberliği başlatıldığı bildirildi.

Lisanssız elektrik üretimine yönelik adımlarla tüketicilerin güneş enerjisinden elektrik üreterek öz tüketimini karşılamasının kolaylaştırıldığına işaret edilen açıklamada, böylece abonelerin tükettikleri elektriğe karşılık gelecek ek kapasiteyi de sisteme satarak gelir elde edebildikleri vurgulandı.

Ayrıca, düzenleme kapsamında yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde, organize sanayi bölgelerinde lisanssız üretim tesisi için yer bulamayan tüketicilerin ülkenin her yerinde tesis kurabilme imkanına kavuştuğu ifade edildi.

"Lisanssız elektrikte kurulu güç 13 bin 500 megavata ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Yılmaz, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, "Düzenlemeyi anlamadan aceleyle eleştirenler ve 'şalterler kapanacak, yenilenebilir enerji ikinci plana düşecek' şeklinde yorum yapanlar, mahcup oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle herkesin kolayca enerji yatırımcısı olmasının önünü açtıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tek bir bölge görerek 'istediğin yerde üret istediğin yerde tüket' diyen bir düzenlemeyle güneş seferberliği başlattık ve hamdolsun 1 yıl içinde beklentimizin üstünde bir yatırım iştahı ve gayretiyle karşılaştık. 10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım bu süreçte sahaya yansıdı. 12 ay içinde kurulu gücü 12 bin megavatı aşan 14 binin üzerinde üretim tesisi için lisanssız kapasite tahsisi gerçekleştirildi. İşletmeye giren 2 bin megavatın üzerinde güç ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 13 bin 500 megavat seviyelerine ulaştı. Bu süreçte 240 bin megavatsaatlik enerji için lisanssız üreticilere bir ödeme yapılmazken bu enerji son elektrik tüketicisinin hizmetine bedelsiz olarak sunuldu. Bu rakamlar katlanarak artacak ve güneş seferberliğiyle bütün Türkiye kazanmaya devam edecek."