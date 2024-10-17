Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3. toplantısını yapacak

ANKARA (EKONOMİ)

Toplantıda bölgede savaş ve çatışma yerine istikrarın tesisi ve refahın artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Bu bağlamda, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi dahil somut iş birliği projeleri ele alınacak. Toplantıda ayrıca, öne çıkan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılacak.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın toplantıdaki hitabında, Türkiye’nin Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisi için gösterdiği çabalara değinmesi, bölgesel sahiplenmenin sorunların çözümü için en geçerli yöntem olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış antlaşması müzakerelerinin Türkiye tarafından desteklendiğini, bu sürecin yanı sıra Türkiye’yle Ermenistan arasında da bir normalleşme sürecinin başlatıldığını belirtmesi öngörülüyor.

Konuşmasında güven inşa edici önlemler olarak ekonomi alanlarının öneminin altını çizmesi beklenen Fidan’ın ekonomik entegrasyonu ön plana çıkarması bekleniyor.

Toplantının ardından yayımlanacak bildiride öne çıkması öngörülen konular ise şunlar:

- Bölge ülkelerinin kendi aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmalarının öneminin vurgulanması,

- BM Şartı’nda kayıtlı ilkelere dayanarak, bölgedeki siyasi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü, egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığa saygı, sınırların dokunulmazlığı, içişlere karışmama, güç kullanma tehdidinin yasaklanması ve insan haklarına saygının elzem olduğunun altının çizilmesi,

- Bölgesel ekonomik iş birliğinin güven inşasında, ayrıca refahın artırılması ve istikrarın tesisinde yapıcı bir rol oynaması çerçevesinde, tarafların başta bölgesel ulaştırma koridorları ve bağlantısallık olmak üzere çeşitli ekonomik alanlarda iş birliğini artırma taahhüdünde bulunulması