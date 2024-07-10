Güneydoğu’dan 6 ayda 1,6 milyar dolarlık hububat ihracatı

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, bölgedeki ihracat rakamlarını daha yukarıya taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Hububat sektörü, Güneydoğu'nun toplam ihracatı içindeki payı yüzde 30'a yaklaştı"

Sektörün ihracat başarısının gittikçe arttığını ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracat liderliğini sürdüren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 7,3 artırarak 1,6 milyar dolara taşıdı. Bisküvi, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan sektörün, Güneydoğu'nun toplam ihracatı içindeki payı yüzde 30'a yaklaştı. 6 aylık dönemde bölgeden gerçekleşen hububat ihracatı 2,1 milyon tona ulaştı. Bu verilere göre, Türkiye'nin toplam makarna ihracatının yüzde 61,7'si, ayçiçek yağı ihracatının ise yüzde 56,4'ü Güneydoğu'dan yapıldı."