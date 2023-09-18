Haftalık halka arz takvimi: Bu hafta halka arz olacak şirketler
Halka arz takviminde bu hafta hangi şirket açıklandı? Bu hafta hangi firma halka arz edilecek? Firmaların halka arz fiyatları, talep toplama tarihleri, tüm ayrıntılar...
SPK kararları açıklandı. Bu hafta Simit Sarayı'nın (DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.) halka arz süreci gerçekleştirilecek.
Simit Sarayı'nın halka arzında ayrıntılar netleşti.
Halka arz işlemlerini A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek.
Simit Sarayı'nın talep toplama tarihleri ne zaman?
Simit Sarayı, 21-23 Eylül tarihleri arasında talep toplayacak. Talep toplama süresi 2 gün olarak belirlendi.
Hisse başına pay fiyatı 10,24 lira olarak belirlendi. Hisselerin sembolü, BIST sembolü DMRGD.
Simit Sarayı Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL.
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.’nin halka arz açıklık oranı yüzde 40,47.
Simit Sarayı ne kadar lot verir? Şirket toplamda 75 milyon adet lot dağıtacak.
Katılım endeksine uygun işlem görecek.