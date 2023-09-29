Haftalık halka arz takvimi: Bu hafta halka arz olacak şirketler

SPK 28 Eylül'de yeni halka arz kararını açıkladı. Beton ekipman ve tesis üreticisi Meka Beton Satralleri borsaya geliyor. Meka Beton, halka arz süreci SPK'nın onayı ile başlamış oldu.

Meka Beton Santrallerinin halka arzında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası konsorsiyum liderliğini yürütecek.

12.5 milyon lira nominal değerli hisse ile kurucu Mehmet Kaybal'a ait 4.4 milyon lira nominal değerli hisse satılacak.

Meka Beton halka arz hisse başına 25 liradan gerçekleştirilecek.

Meka Beton Santralleri hissesinin sembolü MEKAG olacak.

Meka Beton halka arz büyüklüğü 422.5 milyon lira (15.4 milyon dolar).

Meka Beton halka açıklık oranı ise yüzde 27 olacak.

45'i yatırım harcamaları, yüzde 42-45'i ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak.

Bu hafta halkı arzı onaylanan başka bir şirket bulunmuyor.