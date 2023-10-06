Haftalık halka arz takvimi: Bu hafta halka arz olacak şirketler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta 5 Ekim 2023 Halka Arz Bülteninde duyrulan 3 şirketle birlikte toplamda 4 şirketin daha halka arzını onayladı.

Peki borsaya yeni katılacak şirketler kimler, hisse fiyatları ne kadar, talep toplama tarihleri açıklandı mı?

SPK, MHR Gayrimenkul Yatırım, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını 5 Ekim'de onayladı.

MHR Gayrimenkul'de 827 milyon TL'ye bedelli artırım sonrasında 207 milyon TL pay halka arz edilecek. Hisse değere 4,30 TL.

Borlease Otomotiv, 168,7 milyon TL'ye bedelli artırım sonrasında toplam 47 milyon TL pay halka arza konu edilecek. Hisse değeri, 25,29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Dofer Yapı, 17 milyon TL nominal değerli payların satışı yapılacak. Hisse değeri, 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

29 Eylül'de ise Meka Beton Santralleri'nin halka arzı onaylanmıştı.

Meka Beton, 12.5 milyon lira nominal değerli hisse ile kurucu Mehmet Kaybal'a ait 4.4 milyon lira nominal değerli hisse satılacak.

Meka Beton halka arz hisse başına 25 liradan gerçekleştirilecek.