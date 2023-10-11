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Haftalık halka arz takvimi: Bu hafta halka arz olacak şirketler

Bu hafta borsaya girmeleri beklenen 3 yeni şirketin halka arz süreci devam ediyor. Borsaya katılacak yeni şirketler hangileri? Bu hafta hangi firma halka arz edilecek? Firmaların talep toplama tarihleri, halka arz süreçleriyle ilgili ayrıntılar...

Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ekim'de 3 şirketin daha halka arzına onay verdi.

Peki borsaya yeni katılacak şirketler kimler, hisse fiyatları ne kadar, talep toplama tarihleri açıklandı mı?

SPK, MHR Gayrimenkul Yatırım, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını 5 Ekim'de onayladı.

Bu şirketlerden Dofer Yapı Malzemeleri 10 Ekim'de Borlease Otomotiv 11 Ekim'de talep toplamaya başladı.

MHR Gayrimenkul'de 827 milyon TL'ye bedelli artırım sonrasında 207 milyon TL pay halka arz edilecek. Talep toplama tarihi ise, 12-13 Ekim olarak açıklandı. MHR Gayrimenkul hisse değeri 4,30 TL.

Borlease Otomotiv, 168,7 milyon TL'ye bedelli artırım sonrasında toplam 47 milyon TL pay halka arza konu edilecek. Hisse değeri, 25,29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Dofer Yapı, 17 milyon TL nominal değerli payların satışı yapılacak. Hisse değeri, 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

 

 

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