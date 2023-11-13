Haftalık halka arz takvimi: Bu hafta halka arz olacak şirketler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 Kasım'da 3 yeni şirketin daha halka arzına onay verdi.

Peki borsaya yeni katılacak şirketler hangileri, hisse fiyatları ne kadar, talep toplama tarihleri açıklandı mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladı.

Agrotech 5,21 liradan, Ekos Teknoloji 12,77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding 125 liradan halka arz edilecek.

EKOS’un halka arz tarihi ne zaman?

EKOS Electric, 15-16 Kasım tarihlerinde, EKOS koduyla “Borsada Satış” yöntemi ile halka arz edilecek.

Halka arz sürecini Deniz Yatırım gerçekleştirecek. Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da işlem görecek.

Pay başına 12,77 TL sabit fiyatla yapılacak halka arz ile şirketin çıkarılmış sermayesinin 220 milyon TL'den 280 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 60 milyon TL nominal değerli payların halka arzı yapılacak.

1000 Yatırımlar Holding halka arz tarihi ne zaman?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. için 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek. Mevcut ortaklara ait toplam 2,5 Milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Agrotech’in talep toplama tarihleri ne zaman?

Agrotech halka arz için talep toplamaya süreci, Alnus Yatırım liderliğinde toplam 39 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla yapılacak. Pay başına 5,21 TL sabit fiyatla talep toplama 15 Kasım’da başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.



200 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 100 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 300 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 1 milyar 563 milyon TL olacak.