HAK-İŞ Başkanı Arslan’dan belediyelerde eylem uyarısı

Mehmet KAYA - KKTC

Hizmet-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Mahmut Arslan, özellikle İstanbul’da yaşam koşullarının ağırlaşması nedeniyle ek ücret artışına ihtiyaç olduğunu vurguladı. İstanbul için yaptırdıkları ankette çalışanların yüzde 70’inin haneye tek gelir girdiğini belirten Arslan, çalışanların önemli bir kısmının da valelik, garsonluk, bulaşıkçılık gibi ilave işler yaptığını kaydetti.

Arslan, “Bu insanlar dünyanın en büyük şehrine hizmet ediyor” dedi. Belediyelerin ücretlerin artması halinde diğer hizmetleri veremeyeceğini iddia ettiğini vurgulayan Arslan, “Şimdi hesap dönemi değil, hesabı çalışan lehine yapma dönemidir” diye konuştu. Arslan, belediyelerde ücret artışı yönündeki çabalarını genişleteceklerini belirterek, İstanbul’da yaptıkları basın duyurusunu hatırlattı ve bunun devamının gelebileceğini kaydetti. Belediyelerdeki ücret iyileştirmeri yanında ilave tediyelerin de verilmesini isteyen Arslan, İstanbul’daki işçilerin çok büyük bir kısmının 25 bin TL ücrete razı olduğunu da belirtti.

Arslan, kamu işyerleri için imzalanan çerçeve protokolün belediyelere de uygulanması ısrarını sürdürürken, Yüksek Hakem Kurulunun bu yöndeki prensip kararından geri dönmesi yönünde hazırlıklar olduğunu ve buna da itiraz ettiklerini kaydetti.

Memur-Sen’e eleştiri

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, ad vermeden Memur-Sen sözcülerinin birkç kez tekrarladığı “memur ücretlerinde işçi ücretlerine erişmek istiyoruz” sözünü “ayıptır” diyerek eleştirdi. Türkiye’de sadece 1 milyon dolayında kişinin toplu sözleşmeden yararlandığını, bunların da ağırlıklı kısmının kamuda olduğunu hatırlatan Arslan, 12 milyon çalışanın çok büyük bir kısmının asgari ücretli olduğunu belirterek, “Asgari ücret alıp, işveren baskısıyla bir kısmını her ay iade eden milyonlar var...” dedi. Arslan, memurların ücret pazarlığı için işçileri baz almadan hedef koymasını önerdi.

İşkolu yönetmeliğini operasyon olarak niteledi

HAK-İŞ Başkanı Arslan, genel işler işkoluna yönelik seçime iki gün kala çıkan ve işkolunun parçalanmasına imkan tanıyan yönemelik değişikilğini “operasyon* olarak niteledi. Genel işler işkoluna yönelik sendikalar ve yargıda herhangi bir itiraz olmamasına rağmen, birden bire bu yönde düzenleme yapıldığını belirten Arslan, “Kime ne söz verildi bilmiyoruz ama bu fahiş hatadan dönülmeli. Sağolsun sayın bakan çalışma başlattığını söyledi” diye konuştu.

Ev işçileri örgütleniyor

Ev hizmetlerinde çalışanların örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini ve bin kadar kişinin örgütlendiğini, hedefin 5 bin olduğunu vurgulayan Arslan, geçmişte kapıcıların iş kanunu kapsamına alınması gibi, ev işçilerinin de iş kanunu kapsamına alınması ve örgütlenmesi yönünde çaba harcadıklarını söyledi.

Derelere HES kurulmamalı, kaynak suları özel şirketlerde

HAK-İŞ olarak, iklim değişikliği konusunda daimi komite kurduklarını ve bu konuda çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayan Mahmut Arslan, geçmişte su ve su yönetimine yönelik söylem geliştiren tek konfedarsyon olduklarını kaydetti. İçme suyu nitelikli doğal kaynak sularının tamamının şirketlerce alındığını belirten Arslan bunu bir tehlike olarak gördüklerini vurguladı. Hidroelektrik santrallere karşı olmadıklarını vurgulayan Arslan, buna karşılık derelere HES kurulmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.

Deprem yardımları sürecek

Deprem ertesinde ve sonrasında HAK-İŞ ve bağlı sendikaların deprem etkilerinin giderilmesi, deprem sonrası acil destek dahil önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Mahmut Arslan, 265 milyon TL ile kurumsal olarak bölgeye en fazla yardım yapan kuruluşların başında geldiklerini kaydetti.

KKTC’de haklar için birlikte çalışıyoruz

KKTC Kamu-Sen sendikasının 30 yıldır HAK-İŞ’e üye olduğunu ve çalışan hakları için birlikte mücadele ettiklerini vurgulayan Mahmut Arslan, KKTC ile işçi dayanışması ve Türkiye-KKTC birlikteliğinin vurgulanması amacıyla daha önce imzalanan protokol gereği bazı toplantılarını bu ülkede yaptıklarını kaydetti.

Zaman zaman gündeme gelen Türkiye aleyhtarı söylemleri “zehirli dil* olarak niteleyen Mahmut Arslan, bu kişilerin ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere gibi dış güçlerce kışkırtıldığını belirterek, “Adada İngiliz üssü var, bu söylenmiyor başka şeyler söylenmiyor. Emperyalizmin sözleri tekrarlanıyor emperyalizme hzmet ediliyor” diye konuştu. Arslan, KKTC’nin ekonomik ve sosyal olarak gelişmesi, en önemlisi de başka ülkelerce tanınması olduğun vurgulayarak, “Buradaki en büyük tehlike, gençlerin geleceğini Avrupa ülkelerinde görmesidir. Gençler geceklerini KKTC’de, Türkiye’de görmesi sağlanmalı” dedi.