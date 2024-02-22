Hakan Aran: Kur artışından medet umacak kısır döngüyü kırmamız lazım

İş Bankası ve MEXT, KOBİ’lerin üretimde verimliliğinin artırılması, global arenada daha rekabetçi konuma gelmeleri, dijital ve yeşil dönüşüm yolculuklarının hızlandırılması amacıyla güçlerini birleştirdi. Bankanın 100’ncü kuruluş yıldönümünde hayata geçirilen “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” projesi ile MEXT ve İş Bankası ekosisteminde yer alan teknoloji sağlayıcıları ile KOBİ’leri bir araya getirilecek. Proje kapsamında KOBİ’lere, İş Bankası tarafından farklı kredi destekleri de sağlanacak.

Tamamlandığında tüm ülke sanayisine yol gösterecek içgörüler üretmesi hedefl enen “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” Projesi, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın katılımıyla MEXT Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

Proje dahilindeki 100 KOBİ’nin nasıl seçildiğini anlatan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “İleri teknoloji kategorisinde KOSGEB tarafından orta-yüksek ve yüksek teknoloji olarak işaretlenen sektörlerin içinden ürettiğini doğrudan ya da kurumsal firmaların tedarik zincirinde yer alarak ihracata konu eden ve OSB’lerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin içinden seçtik. Bu firmaların hem dijital dönüşüm yoluyla verimliliklerini artırmak hem de 2026 yılında devreye girecek olan AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na hazırlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Verimliliği artırmadığımız, sürece gözümüz hep kurlarda olur” diyen Aran, “Aksi halde kur artışından medet umarız. Bu kısır döngüyü, sarmalı kırmamız gerekiyor. Türkiye’nin en büyük 10 ekonomi arasına girme hedefi varsa, enfl asyonu da AB çerçevesine indirmemiz lazım. Dolayısıyla kur artışıyla değil, onlarla beraber aynı enfl asyon oranına sahip olan bir ülke olmamız ve onlar kadar verimli ülke ekonomi olmamız lazım. Bu kısır döngüyü kıramazsak, biz hep sadece kurla ihracat yapabilir, düşük iş gücü maliyetiyle rekabet edebilir bir ülke olur, bunu kendimize yakıştırırsak kendimize bir yer alabiliriz elbette. Bu Türk insanının kendine yakıştırabileceği bir şey değil, umuyorum biz katma değerimizi artırarak, verimlilik hikayesini yazarak bunu başarabileceğiz” şeklinde konuştu.

Hedef, küresel pazarlarda rekabeti artırmak Türkiye İş Bankası’nın 100’ncü yılında bu projeyi MESS ile birlikte yapmasını en az içerik kadar önemli bulduğunu söyleyen MESS Başkanı Özgür Burak Akkol da 2020'de MEXT Teknoloji Merkezi’ni kurduklarını ve ikiz dönüşüm için bütün ihtiyaçları tek çatı altında topladıklarını anlattı. MEXT’in dünyadaki örneklerinden ayrıştığını belirten Akkol, “Ülkemizin ve bölgemizin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğunun lokomotifi niteliğinde bir kurum haline geldi. Bu lokomotif sadece metal sektörünü değil tüm sanayiyi geleceğe taşımak için hareket ediyor. Amacımız, KOBİ’lerimizin daha verimli üreterek karlılıklarını artırması, küresel pazarlarda daha rekabetçi olması. AB’nin Sınırda Karbon Vergisi uygulaması gibi küresel gelişmeler de yeşil dönüşümü artık opsiyon değil, zorunluluk. MEXT de bunun liderliğini yapan kuruluşlardan biri. Projemizin ülkemizin ve KOBİ’lerimizin sürdürülebilir kalkınma hedefl erine ulaşması için katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Ülke ekonomisine 269 milyar dolarlık katkı potansiyeli

Ülkelerin dijital ekonomi büyüklüğü ve gelişmişliğini beş boyutta inceleyen Financial Times’ın Omdia ile birlikte yaptığı endekste Türkiye’nin 20’nci sırada yer aldığına dikkat çeken Hakan Aran, “Dolayısıyla dijital ekonomi dendiğinde üretim tesislerimizde Sanayi 4.0’dan, nesnelerin internetinden, yapay zekadan, iletişim altyapısından daha fazla yararlanmamız gerekiyor. Yaptığımız proje kapsamında bunları başarabilirsek, projenin diğer KOBİ’lere ilham verdiğini ve onların da dönüşümlerini önümüzdeki 3 yıl içinde tamamlayabildiklerini varsayarsak yapılan analize göre, ülke ekonomimize 269 milyar dolara varan bir katkı potansiyel var. Umuyoruz ki, tümü olmasa da en azından bir kısmını KOBİ’lerimizin katkısıyla 3 sene sonra hayata geçirmiş oluruz” diye konuştu