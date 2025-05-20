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Hakan Güldağ: İş bulmak zorlaştı, kimse kolay kolay işinden ayrılamıyor

Hakan Güldağ, işsizlik verilerine yönelik değerlendirmesinde, işsizlik korkusunun artmasıyla çalışanların artık iş değiştirmekte eskisi kadar cesur davranamadığını söyledi. Güldağ, “Çalışanlar kolay kolay iş yerlerini terk etmek istemiyor. Çünkü iş bulmaları bir önceki dönem kadar kolay olmamaya başladı” dedi.

Haber Merkezi
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Hakan Güldağ: İş bulmak zorlaştı, kimse kolay kolay işinden ayrılamıyor
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Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, CNBC-e’de katıldığı yayında, işsizlik verilerine yönelik değerlendirmesinde, işsizliğin arttığını vurguladı.

Güldağ, işsizliğin 13 yılın en düşük seviyesinde olmasına karşın, çalışanların işsizlik çekincesi ve eskisi kadar kolay iş bulamadığından iş değiştirememesine işaret ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“İşsizlik çalışanlar nezdinde artık daha fazla dikkate alınmaya başladı. Çalışanlar kolay kolay iş yerlerini terk etmek istemiyor. Çünkü iş bulmaları bir önceki dönem kadar kolay olmamaya başladı, bu bir benim gözlemim. Şu andaki iş hayatında, çalışma hayatında olanlardan bahsediyorum. Eskiden olduğu kadar kolay iş yerlerini terk edemiyor, istifa edemiyor, ayrılıp gidemiyor. Çünkü o kadar kolay iş bulamıyor diye genel bir gözlemim var. İkincisi de benim gördüğüm işsizlik artıyor.”

İşte Güldağ'ın o açıklaması:

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