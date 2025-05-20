"Fabrikayı çabuk sat, temerrütteyim"

Satılık ve kiralık fabrika ilanları artıyor. Sanayiciler fabrikalarını kiraya vermenin, üretim yapmaktan daha çok kazandıracağını düşünüyor. Bir kısmı fabrikayı satıp borçlarını ödemeye çalışıyor.

Geçen çarşamba, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulundaydık. Başak Öğütken Çetinkaya yeni başkan seçildi. Başarılar diliyoruz. Genel Kurul'da düzenlenen panelde Dr. Can Fuat Gürlesel'in moderatörlüğünde Prof. Hakan Kara ve ben, hem makro ekonomiyi hem reel sektörü konuştuk.

Reel sektörden kesitler verirken, artan satılık ve kiralık fabrika ilanlarına dikkat çektim. Konu, Antalya'da iş insanları ile konuşken de gündeme gelmişti. Özellikle satılık işyeri ilanlarının "ciddi boyutta" arttığı vurgulanıyordu. Bir sanayici, "Hesap yaptım" dedi, "fabrikayı kiraya versem ayda 800 bin lira alıyorum. Yok maaş öde, yok kredi bul. Ne uğraşacaksın? Ben o 800 bin lirayı harcayamam bile..." Bir diğeri, "Ben sattım zaten" dedi. Hangi iş kolu diye sorunca, "ekmek tesisiydi" diye yanıtladı; "55 kişi çalışıyorduk. Ekmek fiyatları üzerinde anormal baskı var. Sanki enflasyonunun tek sebebi fırıncılarmış gibi. Lütfen inceleme yapılsın, maliyetler kesinlikle kurtarmıyor. Sürekli zarara katlanamadım, aile işimizi sattım."

"Satılık fabrika" meselesi epey yaygın. GYİAD'da da bir çok örnek dinledik. Tanınan bir sanayici ile ilgili olanı durumu özetliyordu. İki büyük fabrika arazisini satışa çıkaran sanayici, bir süre sonra emlakçıyı aramış. Emlakçı, "Yılbaşından bu yana satılıkta yüzde 50 artış var. Alıcılar da nazlı. Biraz sabretmek lazım" deyince, sanayicinin yanıtı şu olmuş; "Lütfen elinizi çabuk tutun, temerrütteyim!"