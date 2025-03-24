Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Merkez, faiz indirimlerine ara verecektir

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, haftanın sohbetinde, siyasi tutuklamaların piyasalara etkisini tartıştı.

Güldağ: Merkez Bankası kontrolü sağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Sadece çarşamba günkü müdahale nedeniyle rezervde 11,2 milyar dolarlık düşüş tespit edildi.

Ağaoğlu: Bankalarla birlikte toplam yakılan rakam 20 milyar doların altında değildir. Ve buna rağmen, dolarda 41.5 TL düzeyi gösterildi. Büyük hata. Hafızalara yazıldı. Tekrar görene kadar rahatlamaz piyasa. Ayrıca, 21 Mart itibariyle borsada 3'üncü, 4'üncü defa devre kesiciler kullanıldı. Bir 'mola alın, attığınız adımlar doğru mu, bir düşünün, kendinize gelin' denildi. Devre kesiciler bu işe yarıyor ama çalışmadı. Çünkü ters bir piyasa ortamı var.

Güldağ: Geçen haftaki satış dalgası muhtemelen haftaya da sürer. Bir müddet sonra da, 'ucuz kaldı hisseler' diye yeni bir alım dalgası gelebilir. Ama piyasanın altüst oluşu ekonomiden değil siyasetten kaynaklandığı için, orada düzelme olmadan piyasadaki oynaklık da sürer. Haber akışları çok daha önemli olacak. Bu süreçte faiz indirimleri de zora girer.

Ağaoğlu: Merkez Bankası'nın işi zorlaştı. Para dövize gitmesin diye piyasadan para çekmek için attığı likidite senedi hamlesi önemli ama biliyorsun 3 aydır söylüyorum gelmeli diye. Artık epey geç kalınmış bir adım. Sentetik forward işleminin zamanlaması iyi ama malesef bir panik halini ifade ediyor. Merkez Bankası'nın efektif fonlama faizini yukarı çekme çabalarının olduğu bir ortamda ben faiz indirimi beklemiyorum nisanda...

Güldağ: Kaldı ki, piyasa faizi de hemen yükseldi. 48-50 düzeyindeki kredi faizi, firmasına göre 55-60 bandına çıktı. Sıkı para politikasına dayanan mevcut program devam edecekse ki, öyle görünüyor, Merkez indirimlere bir ara verir. Sonrası yaşanan şokun etkilerine bağlı. Dünyada olumlu gelişmeler yaşanırsa belki kısmen bizim piyasaya destek artabilir.

Ağaoğlu: Fed faizi bu yıl 2 değil, 22 kere indirse de bize etkisi çok değişmeyecek. Şu aşamada bizim iç dinamiklerimiz önemli. İmamoğlu davası, DEM Parti ile ilişki, demokrasimizin durumu, yani iç politikadaki gelişmeler daha etkili olacak piyasamız üzerinde...

Güldağ: Siyaset ön koltuğa yerleşti. Ekonomiye odaklanmak daha zor olacak. Oysa ihtiyaç tam tersi. Enflasyonda, kurda ve faizde düşüş beklenirken, riskler yukarı yönlü hale geldi. Piyasada savrulmalar sürpriz olmaz.

Ons altın, 'düzeltme hareketi' sonrası yükselir

Güldağ: Euro/dolar paritesi, altın ve petrolde beklentiler nedir?

Ağaoğlu: Parite şu sırada 1,08'ler civarındayız. 1,10 seviyesi halen ihtimal dahilinde. Görüşüm; 1,0450- 1,0560 arasına gerileyecek ilk etapta. Daha önce paylaştığım, 1,40 seviyesine geldikten sonra Euro'nun 1'in altına gerileme görüşümü ise henüz değiştirmedim: Euro, yıl içinde değer kaybedecek.

Güldağ: İhracatçı KOBİ'ler bu aşamada ne yapmalı sence?

Ağaoğlu: Şu anda parite benim için iyidir diyenler varsa buradan hedge edebilir. Çünkü 'yukarı yönlü hareket' sınırlı, 'aşağı yönlü hareket' ise çok kötü KOBİ'ler için.

Güldağ: Peki, ons altına bakalım

Ağaoğlu: 3000 dolar görüldü, ben de yalancı çıkmadım!

Güldağ: Bu yıl içinde 3200 dolar da görülebilir diyordun...

Ağaoğlu: Evet, hala resmin içinde. Ama 3200’e bir anda gidilemez. Altında bir düzeltme hareketi başlayacak. Ama bu çok sert bir hareket olmayabilir. 2870- 2900 bölgesine kadar bir düzeltme olur. Ondan sonra tekrar yükselişle 3200 dolar seviyesine doğru bir gelişme bekliyorum. Ana sebebi de Trump'ın yarattığı fırtınalar olacak.

Güldağ: 3500 diyenler de var...

Ağaoğlu: Evet ama o arkadaşlar geç kaldı. Gelişmeleri göremedikleri için onları çok ciddiye alamıyorum.

Güldağ: Trump-Putin görüşmesi adeta dağ fare doğurdu. Petrol tarafında neler beklersin?

Ağaoğlu: Çünkü, Putin, diyor ki, 'Ben ne Kanada Başbakanı'na benzerim, ne Avrupa Güvenlik Konseyi genel sekreterine... Petrol fiyatlarının sürekli düşmesi Rusya'nın pek hoşuna gidecek bir şey değil. Trump ise, gümrük vergileriyle ortaya çıkacak sıkıntıların Amerikan tüketicisine en az yansımasının peşinde. Bunun yegane yolu da petrol fi yatlarını aşağıya çekmek. Gerekiyorsa Rusya'yla işbirliği yapmaya da hazır görünüyor. Putin de farkında. 'Zararlarım tazmin edilsin' diyor. Yaptırımların esnetilmesini istiyor. Geri adım atılmazsa Putin zinhar bir anlaşmaya yanaşmayacaktır. Ukrayna savaşını bir günde bitiririm demişti Trump ama kolay olmadığı ortaya çıktı. Yine de bu yıl Brent'te 60 dolarlar seviyesini bekliyorum.