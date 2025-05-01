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Hakan Kara’dan uyarı: Enflasyonla mücadelede kas yakıyoruz!

Prof. Dr. Hakan Kara, yatırım ve tüketim ithalatındaki değişime dikkat çekerek, “Ekonomiyi inceltmeye çalışırken yağ değil kas kaybettik” değerlendirmesinde bulundu. Kara’ya göre tüketim azalmazken yatırımın düşmesi, enflasyonla mücadelenin dengesiz yürütüldüğünü gösteriyor.

Haber Merkezi
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Hakan Kara’dan uyarı: Enflasyonla mücadelede kas yakıyoruz!
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Bilkent Öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yatırım ve tüketim ithalatı verilerindeki değişimi göstererek “Enflasyonu düşürüp ekonomimizi daha fit hale getirmek için biraz kilo vermemiz gerekiyordu. Kilo verdik vermesine, fakat yağ yerine kas yaktık” dedi.

Kara’nın paylaşımında, son yıllarda yatırım ithalatındaki gerilemeye karşın tüketim malı ithalatındaki artış dikkat çekti.

Kara, sonrasında ise yaptığı değerlendirmede, ekonomide oluşan yavaşlamada bu iki verinin birlikte gerileyeceğine dikkat çekti. Bu durumun nedenini ise şu şekilde açıkladı:

“Normalde ekonomi yavaşlarken yatırım malı ve dayanıklı tüketim ithalatı birlikte zayıflar. Bu dönemin ilginçliği, yatırım ithalatı düşerken tüketim ithalatının pek oralı olmaması. Nedeni: bütçe ve güven açığı azalmadan enflasyonla mücadele yükünün faiz-kur-kredi üzerine binmesi.”

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