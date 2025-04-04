Halit Orhan: Kahramanmaraş’ın ticareti yeniden ayağa kalkıyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Gıda Maddeleri ve Kabzımallar Odası Başkanı Halit Orhan, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş esnafının gösterdiği dayanışma ve yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi. Orhan, felaketin ardından şehrin hızla toparlanması için tüm kurumların seferber olduğunu ve ticari hayatın eski dinamizmine kavuşması için büyük çaba harcandığını belirtti.

Hasarlı dükkanlar 3 ayda yeniden inşa edildi

Depremin hal bölgesinde de büyük tahribata yol açtığını dile getiren Orhan, özellikle iki bloğun ciddi şekilde zarar gördüğünü ve bu bloklardaki 16 dükkanın acil yıkım kararıyla üç ay gibi kısa bir sürede yeniden inşa edildiğini vurgulayarak, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Gölge ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, hızla harekete geçerek esnafımızı yeni iş yerlerine kavuşturduk. Bugün, ticaretlerine rahat bir şekilde devam edebiliyorlar” dedi.

Geleceğe yönelik büyük bir projemiz var

Hal bölgesinde kalan diğer iş yerleri için de çalışmaların sürdüğünü belirten Orhan, toplamda 96 iş yerinin bulunduğunu ve 16’sının yeniden inşa edilmesine rağmen kalan 80 dükkanın faaliyet göstermeye devam ettiğini söyledi. Güçlendirme ve yeniden inşa seçeneklerini değerlendirdiklerini belirten Orhan, maliyet analizleri sonucunda mevcut alanın tamamen yenilenmesi kararına vardıklarını ifade etti.

Orhan, bu süreçte büyükşehir belediyesi ile mutabakata vardıklarını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Ayrıca, Kahramanmaraş’ın modern bir hale ihtiyacı olduğunu dile getiren Orhan, bakanlığa ve büyükşehir belediyesine kapsamlı bir dosya sunduklarını belirtti.

Yeni hal alanının daha geniş ve erişilebilir olması gerektiğini vurgulayan Orhan, Aksu bölgesindeki askeri alanın bu proje için uygun olduğunu söyleyerek, “Bu bölge hem lojistik açıdan avantaj sağlayacak hem de şehir trafiğini rahatlatacaktır. Yaz aylarında yaşanan yoğunluk, mevcut halin yetersizliğini açıkça ortaya koyuyor. En fazla 2-3 yıl içinde bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Depremde kaybettiklerimizi unutmadan, şehrimizi ayağa kaldıracağız

6 Şubat'taki felaketin en büyük yıkımının sadece binalarla sınırlı kalmadığını belirten Orhan, ticari hayatın da sekteye uğradığını anlattı. Depremin pazartesi sabahı meydana gelmesi nedeniyle pazar gecesi hale gelen sebze ve meyve yüklü kamyonların zarar gördüğünü belirten Orhan, “Ürünlerin çoğu döküldü ve zarar gördü. Ancak bizler, esnafımızla birlikte büyük bir dayanışma göstererek bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Sayın valimiz ve belediye başkanımızın desteğiyle hızla hareket ettik, halimizi birkaç gün içinde yeniden faaliyete geçirdik. Çünkü biliyorduk ki, tedarik zinciri kesilirse daha büyük sıkıntılar yaşanır” dedi.

Bu süreçte hayırseverlerin katkısının büyük olduğuna değinen Orhan, farklı şehirlerden gelen yardımlarla esnafların da elini taşın altına koyduğunu söyleyerek, “Pek çok esnafımız, elindeki temel gıda ürünlerini ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıttı. Bu da bizlere birlik ve beraberliğin gücünü bir kez daha gösterdi” diye ekledi.

Son olarak, geleceğe dair umutlu olduklarını vurgulayan Halit Orhan, “Kaybettiğimiz canlarımızı unutmayacağız ama şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için de durmadan çalışacağız. Yeni hal projemizi tamamlayarak hem üreticimize hem de esnafımıza daha modern bir ticaret alanı sunacağız. Kahramanmaraş’ın hak ettiği güçlü ticari altyapıyı oluşturana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.