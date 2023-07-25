Ham çelik üretimi yüzde 1,5 azaldı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2023 yılı Haziran ayında küresel ham çelik üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 158,8 milyon ton olduğunu açıkladı. Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 0,4 artışla 91,1 milyon ton oldu.

Aynı ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 12,9 artışla 11,2 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 1,7 düşüşle 7,3 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 0,5 artışla 6,8 milyon ton ve Rusya'nın üretimi yüzde 3,8 artışla 5,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Türkiye'nin üretimi ise yüzde 1,5 düşüşle 2,9 milyon ton seviyesinde kaldı.

Yılın ilk 6 ayında ise global ham çelik üretimi yüzde 1,1 düşüşle 943,9 milyon ton olurken Türkiye'nin üretimi yüzde 16,3 düşüşle 15,9 milyon ton olarak açıklandı.