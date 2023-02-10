Hasarlı limana da gemi yanaştı

Aysel YÜCEL



Deprem nedeniyle büyük hasar gören bölgenin en önemli limanlarından Limakport’ta, günlerdir devam eden yangın tamamen kontrol altına alınırken, bölgeye denizyoluyla yardım malzemeleri taşımaları hızlandı. Ekonomi Gazetesi olarak bölgedeki limanların son durumunu araştırdık. Yaklaşık 22 limanın bulunduğu deprem bölgesinde Limakport dışında tüm tesisler sorunsuz hizmet veriyor. 1 milyon TEU kapasitesi ile körfezin en büyük limanlarından olan Limakport’ta depremle birlikte oluşan yarıklar nedeniyle konteyner gemilerine hizmet verilemezken, yangından etkilenmeyen Ro-Ro terminali ilk gemileri dün ağırladı.

Deprem bölgesine ulaşımda büyük sıkışmaların yaşandığı karayoluna alternatif olarak salı günü devreye sokulan Ro-Ro gemilerinden ikisi dün İskenderun’a vardı. Gemilerden biri yangının kontrol altına alındığı Limakport’a diğeri ise Yazıcı Limanı’na yanaştı. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre Limakport’a dün KKTC’den gelen bir Ro-Ro gemisi de yanaştı. İstanbul’dan dün de yeni Ro-Ro gemileri bölgeye hareket etti. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, deprem bölgesindeki tüm limanların yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm gemilerin hizmetine açık olduğunu söyledi.

Yangına rağmen şehrin merkezinde olduğu için Ro-Ro’lar için önceliğin Limakport’a veriliyor. Limakport’un Ro-Ro terminali yangından da etkilenmedi. Gemilerin 48 saati bulan yolculuğu sırasında yangının büyüme olasılığına karşı da B planı da yapılmıştı. Bölgede Ro-Ro gemilerinin yanaşacağı 4 liman var. Limakport’un yanı sıra Assan, Yazıcı ve Torosport’un da Ro-Ro gemilerinin yanaşmasına uygun altyapısı var.

İskenderun Körfezi liman yatırımları ve altyapıları açısından Türkiye’nin son 20 yılda en fazla liman yatırım bölgesi. Mersin Taşucu’ndan İskenderun’a kadar olan bölgede MIP ve Limakport en büyükleri olmak üzere, İsdemir, Atakaş, Tosyalı, Yazıcı, Assan, Ekinciler, Gübretaş, MMK, Torosport Ceyhan, Sanko, EMBA’nın da aralarında bulunduğu 22’ye yakın liman var. İskenderun Körfezi’nde Global Terminals, Petrol Ofisi, OYAK Güzel Enerji başta olmak üzere çok sayıda LPG, akaryakıt ve petrol ürünleri depolama terminalleri de mevcut.

Yangında 2 bin konteyner yok oldu

LimakPort Limanı’nın hasar görmesi, bu limana uğrak yapan Maersk ve Hapag Loyd gibi uluslararası konteyner devleri rotayı değiştirirken, yangında 2 bin konteynerin yok olduğu öğrenildi.