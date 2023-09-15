Hatsan Gemi halka arzda son gün ne zaman? Hatsan kaç lot verir?
Halka arzı SPK tarafından onanan şirketlerden Hatsan Gemi'nin talep toplama süreci devam ediyor. Hatsan Gemi Tersanesi, talep toplama süreci ne zaman sona erecek? Hatsan Gemi halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? Hatsan halka arz hisse fiyatı, talip toplama süreci, hisse kodu bilgileri...
Gemi inşaatı, gemi tamir bakım ve gemi dönüşüm faaliyetlerinde bulunan Yalova merkezli Hatsan Gemi halka arzında son saatler. Hatsan Gemi'nin talep toplama tarihi ne zaman sona erecek? Hatsan Kaç lot verir? BIST sembolü hangisi?
Halka arz bitiş tarihi merak konusu olan Hatsan Gemi talep toplama sürecindeki ayrıntılar...
* Hat-San Gemi Talep toplama tarihleri, 14 Eylül-15 Eylül 2023 (2 gün) olarak belirlenmişti, bugün talep toplama işlemi saat 17.00'da sona erecek.
* Hat-San Gemi hissesinin sembolü HATSN olarak belirlendi.
* Halka arz öncesi çıkarılmış sermayesi 188.037.093 TL.
* Halka arz sonrası çıkarılmış Sermayesi 221.500.000 TL.
* Hat-San Gemi halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak belirlendi.
* Hat-San halka arzda 44,3 milyon (44.300.000) lot dağıtılacak.
* Hat-San harla arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.
* Hat-San Gemi, katılım endeksine uygun işlem görecek.
* Hat-San Gemi hissesi 22,60 TL’den halka arz olacak.
* Hat-San Gemi halka arz açıklık oranı yüzde 20.