Hatsan Gemi, ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?
SPK tarafından onaylanan, Hatsan Gemi talep toplama tarihleri açıklandı. Hatsan Gemi tersanesi, ne zaman halka arz edilecek? Hatsan Gemi, halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? Hatsan halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu bilgileri...
Yalova'da bulunan gemi inşaatı, gemi tamir bakım ve gemi dönüşüm faaliyetinde bulunan Hatsan Gemi Halka arz oluyor. Hatsan Gemi'nin talep toplama tarihleri ne zaman?
SPK, Hatsan'ın halka arzını onayladı.
* Hat-San Gemi hissesinin sembolü HATSN olarak belirlendi.
* Hat-San Gemi Talep tıplama tarihleri, 14 Eylül-15 Eylül 2023 (2 gün) olarak açıklandı.
* Hat-San Gemi halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak belirlendi.
* Hat-San halka arzda 44,3 milyon (44.300.000) lot dağıtılacak.
* Hat-San Gemi, katılım endeksine uygun işlem görecek.
* Hat-San Gemi hissesi 22,60 TL’den halka arz olacak.
* Hat-San Gemi halka arz açıklık oranı yüzde 20.