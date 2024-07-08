Hazine 19,7 milyar TL borçlandı

Hazine, 9 ay (273 Gün) vadeli bono ve 7 Yıl (2.471 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirdi. Bono ihalesinde satışların net satış 4 milyar 475,8 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede satışların nominal tutarı 6 milyar 25 milyon TL olurken, teklif 27 milyar 463 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %48,44, ortalama %48,63, en yüksek %48,82 oldu. İhalede basit faiz ortalama %46,15 seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilen bononun en düşük fiyatı 74.216 TL, ortalama fiyatı 74.287 TL olarak gerçekleşti.

Bonunun valörü 10 Temmuz 2024 Çarşamba olarak belirlenirken, itfa tarihi 9 Nisan 2024.

Değişken Faizli İhale

6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 3 milyar 692,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3 milyar 870 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 12 milyar 945 milyon TL teklif sundu.

İhalede dönemsel faiz en düşük %23,24, ortalama %23,38, en yüksek %23,47 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 95.067 TL, ortalama fiyatı 95.409 TL olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 16 Nisan 2031.