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Hazine 53 milyar TL borçlandı

Hazine, piyasaya yeni çıkacak olan 2 yıllık tahvil için yapılan ihalede net 34 milyar 797,5 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 18,54 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 53 milyar 337,5 milyon TL'ye ulaştı.

Haber Merkezi
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Hazine 53 milyar TL borçlandı
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Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirdi. İhalede 74 milyar 72 milyon TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 35 milyar 832 milyon TL oldu.

Yeni gösterge olacak tahvilin bileşik faizi en düşük %34,84, ortalama %37,73, en yüksek %38,19 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama %34,72 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 96.595 TL, ortalama fiyatı 97.113 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 10 Şubat 2027 olarak belirlendi.

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