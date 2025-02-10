Hazine 53 milyar TL borçlandı

Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirdi. İhalede 74 milyar 72 milyon TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 35 milyar 832 milyon TL oldu.

Yeni gösterge olacak tahvilin bileşik faizi en düşük %34,84, ortalama %37,73, en yüksek %38,19 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama %34,72 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 96.595 TL, ortalama fiyatı 97.113 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 12 Şubat 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 10 Şubat 2027 olarak belirlendi.